À Biscarosse, dans les Landes, des parrains et marraines pour les réfugiés

Entre isolation sociale, difficultés avec la langue française et perte d’autonomie, l’acclimatation des réfugiés arrivés en France est souvent difficile, au-delà même du parcours d’obstacle que peuvent représenter l’administration, la rechercher d’un emploi ou celle d’un logement. C’est pour proposer un accompagnement et un soutien moral que l’association « Parrains par Mille » invite des habitants des Landes à parrainer de jeunes réfugiés et organise, le 29 juin, une matinée pour aller à la rencontre des habitants de Biscarosse et Parentis-en-Born.

"Créer une relation durable"

« Parrainer, c’est créer une relation entre un adulte bénévole et un jeune demandeur d’asile âgé d’entre trois et vingt-cinq ans, explique Claires Sennes, chargée du développement de « Parrains Par Mille » dans les Landes, avec des activités simples du quotidien pour réconforter ces enfants qui ont eu des parcours difficiles et chaotiques quand ils sont arrivés en France ». Activités en plein air, promenades, visite de musées, bricolage ou jardinage… l’engagement se veut accessible et peu contraignant, mais il peut être d’une aide considérable pour ceux qui en bénéficient : « Leur redonner une bouffée d’oxygène, leur redonner confiance, pour ensuite faire des choix plus tard de manière sereine », conclut Claire Sennes.

Une centaine de demandeurs d’asile venus principalement d’Afghanistan, de Libye et d’Ukraine est actuellement hébergée au CADA. Les personnes intéressées pour devenir parrains ou marraines sont invitées à prendre contact avec « Parrains par Mille », via son site internet ou par mail à claire.sennes@ppm-asso.org.