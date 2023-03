À Blainville-sur-Orne, élus et habitants disent "NON !" à l'implantation d'une antenne 5G dans la commune

Non à l'antenne relais ! Voilà le slogan des élus et des habitants de la ville de Blainville-sur-Orne, près de Caen. Ils organisaient ce samedi matin une manifestation citoyenne concernant l’implantation d’une antenne 5G dans la commune.

Une antenne qui devrait s'implanter à l'entrée de la commune, par Bouygues Télécom, qui souhaite couvrir une zone plus grande. Malgré plusieurs échanges entre la municipalité et le groupe de téléphonie mobile, la situation vire au conflit.

Dénaturer le paysage

Une petite centaine d'élus et habitants de Blainville-sur-Orne ont donc manifesté pour faire entendre leur mécontentement. Mohamed Kibachi est adjoint au maire de Blainville sur Orne, en charge de l'urbanisme et des transports. Il ne peut pas concevoir cette implantation : "Ça va dénaturer l'environnement. Et puis, visuellement, c'est horrible. Alors, on a essayé de trouver des solutions avec Bouygues pour la décaler. Ils ne veulent pas pour des raisons économiques alors que techniquement, ils disent que le champ électromagnétique sera assuré. C'est ça le pire. On leur a même proposé de faire une antenne sympa, qui se fond dans l'environnement. On voit ça un peu partout, des antennes qui ressemblent à des arbres, même ça, ils ne veulent pas" regrette l'élu.

Une autre proposition d'implantation

Les élus de Blainville-sur-Orne ont sollicité la Préfecture. Mais le dossier patine puisque Bouygues respecte totalement les normes d'implantation du pylône. Lionel Marie, le maire, n'est pas contre le développement technologique, mais il regrette que le groupe n'ait pas retenu une autre proposition : "Nous avons proposé plusieurs lieux et nous avons notamment retenu un lieu en accord avec le propriétaire, un agriculteur qui se trouve à peu près 500 mètres du lieu d'installation où là, on peut dire qu'il n'y a pas de pollution visuelle, mais Bouygues a refusé" affirme le maire.

Bouygues Télécom se défend

Contacté par France Bleu Normandie, Bouygues se défend : "implanter l’antenne à 600m de la commune, cela représenterait une extension des réseaux très importante et un coût élevé, l'endroit choisi est nécessaire pour éviter les futures saturations de réseau et surtout en vue de l'extension de la zone d'habitation dans la plaine de Blainville-sur-Orne".

Bouygues ajoute qu'en amont cette implantation, toutes les études de terrain ont été réalisées. "Nous sommes dans la légalité, les usages augmentent de 30% chaque année, la couverture 4G n'est plus assez performante, nous agissons pour maintenir une qualité de service" indique l'opérateur.

Selon la mairie, l'antenne devrait s'implanter en 2024, même si le maire a pris un arrêté municipal contre l'implantation du pylône. En réaction, Bouygues Télécom a saisi le tribunal administratif de Caen.