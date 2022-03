À Blanquefort, les collégiens sont très sensibilisés au conflit russo-ukrainien

Au collège Dupaty à Blanquefort, depuis ce lundi, les 790 élèves peuvent apporter des denrées non périssables ou des produits de première nécessité en soutien à l'Ukraine. Après avoir été récolté, le butin sera confié à l'association girondine Ukraine Amitiés pour être envoyés où cela est nécessaire. L'initiative est venue d'un élève de 6e, et les adolescents se relaient et récoltent les provisions à chaque pause.

"Est-ce qu'on peut contrôler Vladimir Poutine ? Va-t-on bientôt avoir une bombe nucléaire sur notre tête ?" - Les élèves du collège Dupaty

Tous ont entendu parler de ce conflit dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Au retour des vacances scolaires il y a une dizaine de jours, les élèves avaient "beaucoup d'angoisses" selon un professeur d'histoire-géographie du collège, Ismaël Raspiengeas. "Je n'avais pas prévu un cours bien structuré sur l'Ukraine" explique-t-il. Il a fallu répondre aux questions comme : "Est-ce qu'on peut contrôler Vladimir Poutine ? Va-t-on bientôt avoir une bombe nucléaire sur notre tête ?"

Les réseaux sociaux et les fausses informations

Les élèves s'informent par des moyens très divers, comme la radio, la télévision, mais aussi les réseaux sociaux. Le danger est qu'ils puissent tomber sur de fausses informations. Alors, un autre professeur d'histoire-géographie du collège Dupaty, Philippe Crémieu-Alcan, essaye d'expliquer aux adolescents comment vérifier des informations : "c'est un travail de méthodologie initié en 6e. Quand on a une image on cherche la légende. S'il n'y en a pas il faut essayer de trouver l'information ailleurs".