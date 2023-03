À Blasimon, un pôle santé est en construction, en partie financé par la région Nouvelle-Aquitaine

Il y a cinq ans, le maire de Blasimon et ses administrés se demandaient s'ils auraient encore un médecin dans la commune dans quelques années. En septembre 2023, c'est tout un pôle santé qui ouvrira ses portes : quatre ou cinq médecins généralistes, des infirmières, un ostéopathe, un kinésithérapeute ou encore une psychologue. Le projet a vu le jour en partie grâce à la Région Nouvelle-Aquitaine qui investit environ 300.000 euros dans ce pôle, par le biais d'un "contrat de développement et de transition" signé avec "Cœur Entre-Deux-Mers", qui rassemble cinq intercommunalités (Portes de l'Entre-Deux-Mers, Créonnais, Coteaux Bordelais, Rives de la Laurence, Rurales de l'Entre Deux Mers).

Grâce à cet argent, la ville peut construire ce pôle santé, et accroître son attractivité. C'est aussi un point positif pour la pharmacie qui se trouve à quelques mètres. "Sans médecin, il aurait été très difficile de conserver une activité, se confie la propriétaire. Quand les gens vont chez le médecin en dehors de la commune, ils vont à la pharmacie la plus proche", qui n'aurait plus été celle de Blasimon s'il n'y avait plus eu de médecin.

Par le biais de ces contrats, la Région entend rendre plus attractifs certains territoires. Elle a déjà investi près de 10 millions d'euros (9,9) sur la période 2023-2026, pour 43 projets en Gironde, comme, par exemple, la médiathèque de Créon, ou encore un lieu de réduction des déchets à Saint-Caprais-de-Bordeaux.