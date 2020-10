A Blaye, le patron de la CGT Philippe Martinez relance la campagne pour les petites lignes ferroviaires

Faut-il rouvrir la ligne ferroviaire entre Blaye et Saint-Mariens ? Au débat public organisé mardi 6 octobre à la citadelle de Blaye, qui a attiré près d'une centaine d'habitants du Nord-Gironde ainsi que des représentants syndicaux, le train avait la faveur d'une majorité de l'assistance. Pour porter la demande d'une réouverture de la ligne, le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez avait fait le déplacement. "C'est un peu la relance de notre campagne construite en 2018, sur la place indispensable du ferroviaire sur notre territoire. [Blaye] est la première initiative, il y en aura beaucoup d'autres" annonce Philippe Martinez, pour qui Blaye est un symbole ce ce projet de réouverture des petites lignes porté par la CGT Cheminots. "On ne peut pas abandonner des territoires au nom de la rentabilité, ça a des conséquences sur les citoyens, les jeunes qui cherchent du boulot par exemple."

La circulation est devenue catastrophique - Alain, habitant du Nord-Gironde

Les associations d'usagers, soutenues par plusieurs partis politiques tels que la France Insoumise ou EELV, espèrent une réouverture de la ligne entre Blaye et Saint-Mariens. De là, il serait possible, grâce à la gare en service de Saint-Mariens-Saint-Yzan, de rejoindre Bordeaux et d'éviter ainsi les bouchons notamment sur l'A10. "La circulation est devenue catastrophique" dit Alain, qui regrette les lignes ferroviaires pour voyageurs et pour fret de sa jeunesse. "On a un réseau ferré en France qui était formidable et qui est laissé à l'abandon (...) on se bat pour rouvrir ces lignes, de voyageurs mais aussi de fret, pour enlever tous ces camions sur la route." Line, habitante de Saint-Yzan, n'a pas besoin du train pour aller à Bordeaux. Mais elle voudrait bien une ligne jusqu'à Blaye pour aller voir ses amies en évitant des routes "accidentogènes, avec de plus en plus de poids lourds" témoigne-t-elle.

Quel coût pour une réouverture de la ligne ? L'Amicale des Usagers du Train estimait en 2018 à 25 millions d'euros la remise à neuf des infrastructures existantes. Pour Philippe Martinez, l'investissement, en matière d'écologie et de transports, est pertinent même si la ligne se montrait peu rentable. Patrick, habitant du Nord-Gironde, n'est pas d'accord et préférerait l'ouverture de lignes de mini bus qui relieraient tous les villages du territoire. "Le train, ce sont des contraintes horaires et c'est surtout pour les gens qui travaillent. Pour les personnes âgées, les petits bus, une trentaine de places, ça me semble plus pertinent." Mais pour le fret, Patrick vote le train, pour faire disparaître des routes les camions jugés comme les principaux responsables des embouteillages.