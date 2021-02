A Blénod-lès-Pont-à-Mousson, une déambulation musicale pour briser la solitude des personnes âgées

Pour maintenir le lien avec les personnes âgées, le centre communal d'action sociale de Blénod-lès-Pont-à-Mousson propose des déambulations musicales aux habitants de la résidence autonomie.

Comment maintenir le lien avec les personnes âgées alors que nous sommes tous invités à limiter les interactions, à respecter le couvre feu pour éviter la propagation du coronavirus ? Les rassemblements en intérieur étant interdits, le centre communal d’action sociale de Blénod-lès-Pont-à-Mousson a décidé d’organiser des déambulations musicales pour la cinquantaine d’habitants de la résidence autonomie. Une animation en extérieur et à distance, deux fois par mois, pour casser la morosité ambiante.

Ce jeudi, c'est crêpes et danse bretonne. Les trois agents du CCAS sillonnent les allées de la résidence en tenues traditionnelles. Pascal sonne aux portes et propose crêpes et boissons. "On ne peut pas aller en Bretagne, alors c'est la Bretagne qui vient à nous", se réjouit Christian, l'un des résidents.

"Ca me remonte un peu le moral"

Entre chaque pavillon, quelques pas de danse, un moment qui fait du bien pour Françoise : "ça me remonte un peu le moral parce que je ne sors pas. Cette année, on a vraiment été gâté". Patricia s’occupe normalement de l’administration du CCAS, elle ne regrette pas d’avoir enfilé une tenue de bigouden :

"Franchement, quand on les voit heureux et épanouis, c'est une belle récompense".

Prochain rendez-vous dans quinze jours pour la Saint-Valentin, des chocolats seront distribués aux séniors de la commune.