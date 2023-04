A Boigny-sur-Bionne, le vinaigrier orléanais Martin Pouret lance le chantier de ses futurs ateliers

C'est aujourd'hui un champ de 10 000 mètres carrés, dans la zone d'activité de Charbonnière, à Boigny-sur-Bionne. Ce sera bientôt le nouveau siège des vinaigres Martin Pouret. Le célèbre vinaigrier, né en 1797 à Orléans, quittera alors ses ateliers historiques du faubourg Bannier à Orléans, pour un site flambant neuf qui accueillera les célèbres cuves où le vin se transforme en vinaigre, mais aussi une boutique, un parcours pour découvrir le savoir-faire du fabricant, et une grande cuisine pour apprendre à travailler les produits Martin Pouret.

"Nous allons pouvoir ici multiplier par trois notre production" se félicite Paul-Olivier Claudepierrre, l'un des propriétaires de la marque, rachetée en 2019. "Il y a le marché français pour nos vinaigres, nos moutardes, nos cornichons, mais aujourd'hui Martin Pouret se vend partout dans le monde, en Asie, au Moyen-Orient. On vient d'envoyer nos premiers cartons au Mexique" explique ce patron heureux de voir le projet aboutir enfin. Qui promet malgré tout : "nous resterons des artisans".

Déménager la bactérie qui fait le vinaigre...

La marque Martin Pouret ne cesse de se développer, et le site historique du faubourg Bannier est devenu particulièrement inadapté. "Les gens l'aiment beaucoup, ce site, mais quand il s'agit d'y travailler, pour nos salariés, c'est beaucoup plus compliqué". A Boigny-sur-Bionne, les propriétaires, qui préparent ce déménagement depuis plus de deux ans, comptent sur un site plus fonctionnel, plus écologique également. Et conçu pour mieux accueillir les visiteurs.

Une fois les locaux construits, il faudra passer au déménagement, et cela s'annonce spectaculaire, car les cuves historiques, du faubourg Bannier, elles, vont bien suivre le mouvement. "Elles font partie de notre histoire, mais ce qui compte avant tout, c'est la bactérie qui nous permet de transformer le vin en vinaigre. C'est son transport à elle qui sera le plus délicat" explique Paul-Olivier Claudepierre. "On sait qu'on peut le faire, c'est arrivé pendant la Seconde Guerre mondiale où à Orléans on a sauvé les oeuvres d'art et la bactérie de Martin Pouret des bombardements".