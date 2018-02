Le Centre de Recrutement (CIRFA) du Limousin a organisé ces vendredi et samedi, à l'intérieur de la galerie commerciale de Boisseuil, une opération de communication pour informer, pour faire naître des vocations, et renouer le contact avec les habitants, notamment les jeunes.

Boisseuil, France

Le CIRFA du Limousin. La Légion Étrangère. Sept régiments de l'armée de Terre. Tous se sont donnés rendez-vous ces vendredi et samedi, dans la galerie commerciale de Boisseuil.

Sur leurs stands, du matériel militaire spécifique à leur unité. Un parachute, un tableau de bord d'hélicoptère. Autant d'atouts mis en avant par les régiments présents. Pour cette lycéenne de 17 ans, et à quelques mois du Baccalauréat, l'armée de Terre semble être l'option choisie : "je suis intéressée par le métier d'infirmière, du coup je suis venue voir comment ça se passait à l'armée. On ne sait pas ce qui va se passer sur le terrain, c'est comme aux urgences. On ne sait pas ce qui va arriver, et c'est ça qui me plaît", estime cette lycéenne.

il a toujours voulu faire ça

Elle fera peut-être des 13.000 nouvelles recrues annoncées pour cette année 2018. Alors que pour ce jeune de 14 ans, il faudra attendre encore un peu. Pourtant, son avis est presque déjà tranché : "je veux aller dans l'armée depuis tout petit, car dans le bureau de mon père, il y a un diplôme du brevet des parachutistes. C'est ce qui m'a donné envie", explique-t-il. Et ce n'est pas sa mère qui dira le contraire. "Je ne pense pas que ce soit une envie, il a toujours voulu faire ça, depuis qu'il s'est parlé je crois (rires)", affirme-t-elle.

Une histoire de famille

Selon le chef du CIRFA du Limousin, cette opération reflète une certaine nécessité : "et bien parce qu'il y a peu de militaires en Haute-Vienne. Il n'y a plus de départements, donc nous on veut vraiment que l'armée de Terre soit plus près des habitants de la région".

Une opération de communication, à l'initiative du CIRFA du Limousin, menée avec succès. Pour eux, reste à savoir désormais qui s'engagera, parmi les jeunes rencontrés dans la galerie commerciale.