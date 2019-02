A Bonnat, un atelier pour démonter les fausses informations

Bonnat, France

"C'est une publication Facebook qui encourage les gens à partager massivement l'info, et ça augmenterait une cagnotte pour une transfusion de rein." Devant son ordinateur, Adrien considère le message d'un œil sceptique. Il fait partie des six participants à l'atelier "Fake news" organisé au Chai de Bonnat (Creuse) par les Voyageurs du Numérique. Le but : mettre les participants devant des exemples de fausses nouvelles et montrer pourquoi elles sont mensongères.

Je ne sais pas à quoi ça peut servir ... Peut-être que ça rend les gens moins critiques, pour les piéger derrière avec d'autres messages. Adrien

Dans le groupe, on trouve des formateurs de tiers-lieux creusois. Ils sont venus s'inspirer et observer les méthodes des Voyageurs Numériques pour prévenir et informer sur les fausses informations.

Des fausses informations qui saturent Internet

Tous les participants à l'atelier ont déjà été confrontés à des intox sur le net. Daniel, lui, est venu par curiosité. En principe, il se méfie des fausses informations et des messages qui "font le buzz" sur les réseaux sociaux : "Je suis d'un naturel méfiant, et je regarde qui est à l'origine de l'image ou du texte. Je raisonne, et je ne partage pas ce que je ne connais pas."

Pourtant, il lui est peut-être arrivé de relayer ces fausses informations : "Je suis un utilisateur mais pas forcément un connaisseur des réseaux sociaux. Je pense que j'ai déjà pu me faire piéger, c'est facile d'avoir des infos sans penser à la vérifier."

Les participants ont découvert des outils pour détecter des fausses informations © Radio France - Céline Autin

Des outils pour repérer les intox

Pendant l'atelier, les participants sont confrontés à des images, des vidéos, ou des textes dont ils doivent tenter de déterminer la véracité. Pour les images, un site internet permet de repérer les trucages : Forensically. "Vous pouvez voir les éléments ajoutés à la photo, comme ce parachute et la soucoupe, en modifiant l'opacité de l'image. Et on peut aussi retrouver la photo d'origine", explique Charlène Palard, coordinatrice des Voyageurs Numériques en Nouvelle-Aquitaine.

Les recherches sur les moteurs de recherche sont aussi très utiles pour trouver la source des intox. Charlène Palard a d'autres astuces : "On peut utiliser le Décodex du journal Le Monde, pour vérifier si le contenu du site d'information est crédible ou pas. Ne pas oublier de _croiser les sources_, et puis se poser les questions élémentaires : qui, quoi, quand, où et pourquoi ?"

La thématique de l'atelier a été choisie par le Chai de Bonnat : "On a senti qu'il y avait une demande urgente de leur part", explique Charlène Palard. "Et c'est terriblement d'actualité parce que les fausses infos font partie de notre quotidien." A rebours des clichés, elle rappelle que les adultes comme les jeunes peuvent se laisser prendre par les intox : "On trouve sur Internet toutes les façons d’accréditer les infos qu'on veut bien croire. C'est plus difficile des les remettre en question et de sortir de sa zone de confort."

Les dates des prochains ateliers des Voyageurs Numériques sont disponibles sur leur site internet.