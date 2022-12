À Bordeaux, des propriétaires privés prêtent leur immeuble pour héberger en urgence des sans-abris

"J'étais à la rue il y a deux jours et maintenant je suis ici, ça remet du baume au moral." Frédérique, 44 ans, est l'une des 35 locataires du nouveau centre d'hébergement d'urgence ouvert depuis le vendredi 16 décembre à Bordeaux. Situé au n°5 rue Buhan, entre les cours Victor Hugo et Alsace-Lorraine, l'immeuble de quatre étages était inhabité et squatté en partie jusqu'à ce que ses deux propriétaires le mettent à disposition de la mairie et de la préfecture de la Gironde.

"On ne faisait rien de cet immeuble puisqu'on était en attente de dépôt d'un permis de construire. Nous l'avons [prêté] pendant la trêve hivernale pour nous rendre utiles", explique Florent Fauconnier, l'un des copropriétaires.

L'entrée du nouveau centre d'hébergement d'urgence hivernal à Bordeaux, au n°5 rue Buhan. © Radio France - Jules Brelaz

"Je vous remercie pour votre geste généreux", déclare le maire de Bordeaux. "Ces propriétaires ont quand même mis à disposition de la collectivité des locaux dont ils n'avaient pas l'utilité à court terme. Et je pense que beaucoup de propriétaires n'ont pas ce type de réflexe", regrette Pierre Hurmic, lors d'une visite sur place mardi 20 décembre.

Parquet en bois, hauts plafonds, cuisine commune...

"Bonjour et bienvenue !" Directrice de l’association Halte33 qui gère le lieu, Hachouma Chkhim ouvre l'épaisse porte en bois du n°5 rue Buhan. Un escalier en pierre et colimaçons mène à quatre étages proposant chacun plusieurs chambres, une salle de bain et une cuisine partagée. "Nous sommes fiers de pouvoir mettre à l'abri 35 personnes dans un bâtiment aussi beau que celui là".

Les locataires comme Houcine peuvent dormir au chaud sur des lits de camps disposés dans les chambres. "Moi j'étais dans la rue. J'ai eu très très froid". Après un appel au 115, "j'ai trouvé cette structure. C'est très généreux, très humain et très hospitalier". A l'étage réservée exclusivement aux femmes en détresse, Frédérique raconte s'être "retrouvée à la rue pendant six mois. J'ai vu 115 la première fois il y a deux jours. Ils ont trouvé une place rapidement et j'ai été accueillie à bras ouverts. On se sent bien et ça fait du bien au moral. C'est encourageant de voir des gens qui sont là pour nous soutenir, on se sent moins seuls."

"J'étais à la rue il y a deux jours", témoigne Frédérique, l'une des locataires du nouveau centre d'hébergement d'urgence de Bordeaux. © Radio France - Jules Brelaz

"Nous avons une machine à laver dans les cuisines car nous avons fait le choix d'avoir de vrais draps et non des draps en papier", indique Hachouma Chkhim. "Ça change de l'hôtel", remarque le maire de Bordeaux, "très heureux" de retrouver les deux jeunes propriétaires.

En mettant leur immeuble à disposition, Gerson Sebban et Florent Fauconnier souhaitaient "se rendre utiles" mais aussi protéger leur bien. "Effectivement, on se prémunit contre les squats parce que l'association prend toutes les précautions qui vont bien avec des vigiles de nuit", explique l'un des entrepreneurs*.*

L'appel du pied de Pierre Hurmic aux propriétaires de logements vacants

Alors qu'une proposition de loi anti-squats suscite actuellement l'inquiétude des associations, le geste des deux propriétaires inspire le maire de Bordeaux. Pierre Hurmic espère que d'autres suivront l'exemple. "Bien sûr, il faut qu'il y en ait beaucoup qui aient ces mêmes réflexes."

Pierre Hurmic, le maire de Bordeaux, aux côtés d'un des locataires du centre d'hébergement d'urgence. © Radio France - Jules Brelaz

L'ouverture de ce nouveau centre d'hébergement d'urgence est aussi "un bel exemple de collaboration avec l'Etat", ajoute le maire de Bordeaux. "Tout le monde s'y est mis en retroussant ses manches pour résoudre un vrai problème très préoccupant" qu'est le mal-logement.

Directeur adjoint de l'emploi, du travail et des solidarités, Philippe Bradfer qui représentait la préfète de la Gironde mardi soir rappelle que "300 personnes" sont actuellement hébergées en urgence dans des hôtels de la métropole bordelaise. Le centre d'hébergement d'urgence du n°5 rue Buhan restera ouvert jusqu'à fin avril 2023.