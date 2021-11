À Bordeaux, il y aura bien un sapin de Noël cette année... mais en verre et en acier recyclés

La petite phrase avait enflammé la polémique dans tout le pays. En septembre 2020, lors de sa conférence de presse de rentrée, le maire EELV de Bordeaux Pierre Hurmic avait déclaré vouloir supprimer le sapin de Noël traditionnellement installé au mois de décembre sur la place Pey-Berland, le qualifiant d'"arbre mort". Il n'y avait donc rien eu sur la place. Un an plus tard, la mairie de Bordeaux a finalement trouvé la solution. Un sapin trônera bien devant l'Hôtel de ville, mais il ne s'agira pas d'un sapin naturel. La municipalité a passé commande auprès d'un artiste local pour un sapin haut de onze mètres, en verre et en acier.

Un sapin de Noël similaire mais plus petit a déjà été exposé au musée d'art moderne de Saint-Pétersbourg, en Russie. - Arnaud Lapierre

"Ce sera une sculpture en forme de cône", explique Arnaud Lapierre, l'artiste sollicité par la mairie. "Une structure verte, tendant vers l'émeraude, au plus proche de la représentation d'un sapin de Noël. Avec un peu plus de magie et une valeur artistique", détaille-t-il, tout en précisant que les matériaux utilisés seront du verre recyclé et un acier recyclable. La structure mesurera onze mètres de haut pour cinq mètres de diamètre, et pèsera quatre tonnes. À l'intérieur de l'oeuvre, des illuminations seront installées et allumées la nuit. Ce sapin de verre et d'acier a été fabriqué dans l'atelier de la Métallerie bordelaise, à Latresne.

Des illuminations seront disposées à l'intérieur du cône de verre servant de sapin. - Arnaud Lapierre

Pour l'artiste Arnaud Lapierre, le défi est grand. "Il y a forcément une forme de pression, par rapport au regard des passants", explique-t-il. "On espère que le message va être le bon, que l'appropriation sera bonne, c'est finalement un sapin beaucoup plus riche et phénoménal que l'arbre classique, donc j'espère que les gens vont comprendre ce nouvel objet. Pour la première fois, c'est une oeuvre qui va entrer dans la décoration de Noël." L'artiste bordelais a déjà réalisé un sapin de verre similaire mais plus petit, exposé pendant un mois l'an dernier au musée d'art moderne de Saint-Pétersbourg, en Russie.

à lire aussi Le maire de Bordeaux n'en a pas voulu, le grand sapin corrézien fêtera Noël à Malemort

"Une très bonne opération économique"

"Il y aura bien un sapin de Noël à Bordeaux cette année", se réjouit le maire de Bordeaux Pierre Hurmic. "La page d'une polémique inutile est définitivement tournée. Avec ce sapin de verre, on a réussi à combiner tout ce qu'on voulait, en montrant que la féérie de Noël est parfaitement compatible avec l'innovation, l'art, et une oeuvre écologiquement responsable", se satisfait l'élu écolo. Un sapin d'ailleurs montable et démontable, donc réutilisable pour cinq années au moins, "avec une scénographie scintillante différente tous les ans", ajoute Pierre Hurmic.

Au fil des années, le dispositif lumineux à l'intérieur de l'oeuvre pourra être modifié et réaménagé. - Arnaud Lapierre

Sur la question du coût, que le maire avait dénoncé pour le précédent sapin qui revenait à 60 000 euros, "là ça coûte plus cher mais c'est largement amortissable sur cinq ans", continue-t-il. "Cela coûte donc moins de 60 000 euros par année à la ville, c'est une très bonne opération économique." Ce nouveau sapin de verre commencera à être installé sur la place Pey-Berland le lundi 6 décembre, et sera officiellement inauguré le samedi 11 décembre. Il restera en place jusqu'au 2 janvier. Parmi les autres illuminations de Noël, la mairie de Bordeaux a aussi prévu de projeter un décor peint à la main sur la façade du Grand-Théâtre.