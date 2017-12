À Bordeaux, les militants de l'association Aides en photo pour lutter contre le Sida

Ce vendredi, c'est la 30ème journée mondiale de lutte contre le sida. À Bordeaux, l'association Aides organise une exposition photo qui affiche le visage d'une vingtaine de ses militants engagés dans la lutte contre le VIH.

Chaque année en France, environ 6.000 personnes découvrent leur séropositivité au VIH, dont plus d'un quart à un stade avancé de l'infection. En Nouvelle Aquitaine, plus de 7 000 personnes sont prises en charge dans les différents hôpitaux de la région et en Gironde, plus de 600 personnes ignoreraient leur séropositivité. Ce vendredi, plusieurs associations organisent des événements à l'occasion de cette journée de lutte contre le Sida. Le collectif sida 33 propose des dépistages rapides, anonymes et gratuits entre 13h et 18h sur la place de la Victoire à Bordeaux. L' association de lutte contre le sida Aides, organise, de son côté, une exposition photo à Bordeaux qui montre les visages d'une vingtaine de militants en Gironde. Des portraits pour expliquer les raisons de leur engagement.

Se faire dépister régulièrement reste la meilleure façon de lutter contre le Sida

Parmi eux, Jean-Claude, 62 ans, qui s'est engagé dans l'association il y a six ans quand il a découvert sa séropositivité. "Je suis doublement concerné puisque dans les années 80 j'ai des amis partir du VIH" confie le militant. Petit à petit, dans l'association, Jean-Claude arrive à libérer sa parole et à ne plus considérer le Sida comme un tabou:

C'est important de connaitre sa sérologie comme cela on peut être traité au plus vite s'il y a infection. Aujourd'hui, les traitements permettent d'arriver à une charge virale indétectable. Cela veut dire que l'on ne peut plus transmettre le virus. Et en plus, le traitement bien souvent s'apparente à un seul comprimé par jour et cela permet de vivre sa vie complètement normalement.

Libérer la parole

Christiane, 67 ans, fait partie de l'association Aides à Bordeaux depuis les années 90. Aujourd'hui retraitée, la militante travaillait à l'époque dans le secteur médical. "Je me suis retrouvée plongée dans l'épidémie du VIH dans les années 80", se souvient Christiane "Vraiment au cœur de l'épidémie, avec tout ce que cela comportait : pas de traitements et la solitude des patients à l'époque. Et donc je me suis toujours dit que que lorsque j'aurais du temps j'en donnerai pour les écouter."

En 25 ans d'engagement, Christiane constate qu'il y a de moins en moins de militants. Dans les années 90 à Bordeaux l'associations comptaient plus de 160 volontaires, aujourd'hui ils sont une trentaine. "On est dans un monde un peu d'individualistes" déplore-t-elle, "on pense que cela ne nous concerne pas directement alors qu'en fin de compte tout le monde est concerné." Et même s’il y en a moins, des militants continuent encore de s’engager, comme Adrien, arrivé il y a trois ans dans l’association. Pour lui son engagement est lié à son expérience personnelle :

Quand on est homosexuel et que l'on n'ose pas parler de sa sexualité à son médecin et qu'en plus on doit expliquer pourquoi on voudrait un dépistage, c'est vraiment difficile à faire. Moi je trouve que l'association est très importante à ce niveau-là puisque cela permet de parler d'abord et d'être un complément des structures médicales.

Les militants, Jean-Claude, Adrien et Christiane seront présents ce soir, à côté de leurs portraits affichés dans les locaux de l’association Aides à Bordeaux.