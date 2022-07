À Bordeaux, les urgences de la clinique des Quatre-pavillons ferment la nuit cette semaine

Après les urgences du CHU de Bordeaux, qui filtrent les patients la nuit depuis le 18 mai, ce sont à présent celles de la clinique des Quatre-pavillons, sur la rive droite, qui prennent des mesures nocturnes. Et là, la décision est plus radicale : les urgences seront fermées de 20 heures à 8 heures. La mesure prend effet ce mardi 12 juillet à 20 heures et se termine lundi 18 juillet à 8 heures.

Selon l'agence régionale de santé, qui avait annoncé cette décision le 8 juillet dernier, "le service d’urgences de la Polyclinique Bordeaux Rive Droite [son nom officiel] connait actuellement des tensions particulièrement difficiles", qu'elle justifie par "un contexte de difficultés de recrutement médical" et "un fort absentéisme". Trop de personnel manquant qui pousse l'ARS à prendre cette décision, malgré les habituels recours à l'intérim, la réorganisation, ou l'appui du groupe privé, qui gère aussi les cliniques Bordeaux-Nord et d'Arcachon, notamment.

Selon l'ARS, la solution mise en place au CHU avec un filtrage des patients à l'entrée n'était pas non plus possible, "en l’absence de médecin urgentiste la nuit entre 20h et 8h". Elle conseille d'appeler le 15 en cas de difficulté. La nuit, les urgences de l'hôpital Saint-André à Bordeaux restent accessibles, tout comme celles de la clinique Bordeaux Nord, ou celles de la nouvelle clinique du Tondu, près de l'Arena à Floirac.