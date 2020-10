Les patrons et abonnés des salles de sport bordelaises se sont rassemblés ce samedi pour demander la réouverture de leurs enseignes. Ils disent qu'aucun foyer de contamination n'a été détecté dans une salle de sport en Gironde. Pour rappel, elles ne restent fermées que dans la métropole bordelaise.

À Bordeaux, près de 200 gérants et adhérents protestent contre la fermeture des salles de sport

Patrons et adhérents de salles de sport réunis à Bordeaux pour protester contre la fermeture depuis quinze jours.

Les gérants et les adhérents des salles de sport de Bordeaux se sont réunis ce samedi devant la place des Quinconces pour protester contre le maintien de la fermeture des salles de sport. Ils étaient près de 200 au plus fort de la mobilisation pour réclamer une réouverture rapide de ces établissements.

Les gérants expliquent leur incompréhension face au maintien de ces mesures alors qu'à "Toulouse et à Rennes, la justice a permis aux salles de sport de rouvrir. Il va falloir qu'on nous prouve qu'en Gironde, il y a eu des clusters dans nos salles", tonne l'un d'entre eux. Ce vendredi, la préfète de Gironde, Fabienne Buccio a annoncé un assouplissement des mesures pour les salles de sport privées hors de la métropole de Bordeaux.

"On me prive de mon lien social", explique cette adhérente. © Radio France - Yvan Plantey

Parmi les personnes rassemblées, certains adhérents sont aussi venus pour soutenir les patrons et demander la réouverture des salles. "On me prive de mon lien social", fulmine une adhérente d'une salle à Lormont.

La semaine dernière, le tribunal administratif avait rejeté le référé porté par plusieurs salles de sports de Bordeaux.