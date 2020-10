A Bordeaux, un confinement attendu et tristement accepté

Jusqu'au 1er décembre, les bars et restaurants vont devoir fermer et se plier au confinement, comme de nombreuses autres entreprises.

Difficile de pouvoir écouter l'allocution présidentielle place de la Victoire mercredi soir : la plupart des bars ont choisi de diffuser du football. Alors Astrid, Boutheina, Maëlle, Manon et Faustine ont les yeux rivés sur leur téléphone... comme la plupart des clients à 20h. Et quand la nouvelle du confinement tombe, c'est un concert de réactions qui se fait entendre.

De la déception, bien sûr. De la résignation, aussi. Les jeunes femmes sont réalistes : la mesure était attendue. "C'était évident, les gens ne sont pas disciplinés... mais c'est vrai que pour nos stages et la suite de l'année universitaire, ça va être compliqué" résume Maëlle. Même avis pour Boutheina : "c'est difficile parce qu'on ne peut pas se projeter au niveau professionnel, on n'a aucune visibilité, on ne sait pas trop où l'on va".

Astrid, elle, approuve la mesure : "C'est mieux d'être confinés pendant quatre ou cinq semaines plutôt que d'avoir des mesures étalées sur six mois. Je n'aimerais pas être à la place du président en ce moment !". Elle va reprendre la route pour Angers, d'où elle est originaire, pour se confiner en famille.

De son côté, Manon retient surtout l'annonce concernant les EHPAD : "C'est rassurant de savoir que je peux aller rendre visite à mes grands-parents. Le premier confinement a été dur pour toutes les personnes isolées ou malades, donc c'est bien qu'il y ait cette possibilité".

"C'est une bonne chose de laisser les écoles ouvertes. Alors oui, les mesures sanitaires sont compliquées à faire respecter, mais c'est important pour éviter le décrochage scolaire. A l'université on a quelques cours en ligne depuis septembre et ce n'est vraiment pas facile de suivre, au bout de quinze minutes on a envie de lâcher..." réfléchit Faustine.

Pour elle comme pour des milliers d'étudiants, il faudra attendre le premier décembre pour retrouver les amphithéâtres.