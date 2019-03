A Bordeaux, une boîte à dons de produits d'hygiènes périodiques pour aider les femmes précaires

Bordeaux, France

Serviettes hygiéniques, tampons, les protections féminines coûtent cher. Il faut compter au minimum trois euros pour une boite de vingt tampons. Une charge financière qui revient tous les mois et qui est pose problème aux plus démunies. Créée il y a quatre ans, l'association Règles élémentaires collecte des protections périodiques pour aider les femmes précaires dans plusieurs villes françaises telles que Paris, Marseille, Strasbourg ou encore Lyon. A Bordeaux, quartier Saint-Michel, depuis le 1er février, le café le Buro des Possibles, accueille la première boîte à dons de la ville.

Des produits trop coûteux

A l'intérieur de cette grosse boîte rouge on trouve des serviettes, des tampons et d'autres produits d'hygiène intime. Les paquets pleins ou les fonds de tiroirs sont les bienvenus, tant que les produits restent dans leurs emballages individuels. Trois semaines à peine après son installation, la boite de collecte est à moitié pleine. Une réussite pour cette première collecte publique.

Car l'objectif derrière cette collecte, c'est d'ensuite les distribuer aux femmes qui n'ont pas forcément les moyens de s'en payer tous les mois. Marie Bidet, bénévole chez Règles élémentaires, a fait le calcul : au cours de sa vie, une femme dépensera 8.000 euros dans les protections hygiéniques. Un budget que n'ont pas les femmes sans abri ou précaires (étudiantes, mères célibataires, etc.). "C'est un besoin qui n’apparaît pas comme un besoin de première nécessité" ajoute Marie. Pour s'assurer que ces produits arrivent à bon port, Règles Elémentaires redistribue les paquets à plusieurs associations bordelaises comme le Secours populaire ou encore le Samu social. Jusqu'alors, les femmes précaires pouvaient recevoir des tampons ou serviettes en passant par ces associations. "Pour ces femmes en situation de précarité, ou à la rue on pense à l'alimentaire, au logement ou aux vêtements", explique-t-Marie Bidet, bénévole. Les associations qui s'occupent de ces femmes n'ont pas ces produits en stock".

Ces femmes précaires vont user de bricolages divers et feront des choix qui ne sont ni bons pour leur dignité ni pour leur santé, Marie

Parmi les associations partenaires, Poppy - La Case, un centre d'accueil pour les personnes qui se prostituent. Pour Naïma Charaï, coordinatrice, pouvoir mettre à disposition ces produits est une opportunité à saisir : "Quand elles n'ont pas les moyens, les femmes utilisent d'autres moyens de protections. Avoir accès ces produits c'est les accompagner dans leur dignité". Cela permet également d'éviter que les femmes usent de bricolages, comme des éponges ou du coton, qui peuvent provoquer des infections et mettre en danger leur santé.

Briser un tabou

Alexandra Maillet, une des trois fondatrices du Buro des Possibles, est fière de participer à cette cause. Une cause qui permet de briser un tabou : "On n'a pas l'habitude de parler des femmes sans abri et de leurs règles".

"C'est bien d'en parler et de montrer que l'accessibilité à ces produits d'hygiène c'est pas un luxe en fait"

Cette collecte est prévue jusqu'en juillet. Une autre boîte va être installée rue des Remparts dans le concept store Jorlia à partir du 8 mars. Il n'y a pas que les commerces qui peuvent s'impliquer, les citoyens lambda aussi. Toute personne peut organiser une collecte ponctuelle en prenant contact avec l'association Règles élémentaire.