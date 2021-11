À Bordeaux, une colocation solidaire entre jeunes actifs et sans domicile fixe voit le jour

Une toute nouvelle forme de colocation est implantée à Bordeaux : il s'agit d'une colocation entre jeunes actifs et sans domicile fixe. Depuis septembre, la Ville de Bordeaux fournit à titre gracieux une maison, dans le quartier des Chartrons, à l'association Lazare. Elle a déjà tenté l'expérience à Nantes, Marseille ou encore Toulouse et loge plus de 200 personnes depuis 10 ans. Dans celle de Bordeaux, 17 personnes apprennent à se connaître et à vivre ensemble. Chacun paye 300 euros de loyer sans distinction de statut et sans avoir non plus de date à laquelle il faille quitter le logement.

Ils sont installés sur trois niveaux d'une maison de maître. À chaque étage, il y a autant d'actifs que de sans domicile fixe. Abdel confie n'avoir pas eu d'autre solution que de s'installer dans cette colocation. Il se souvient de ses deux années passées à dormir dehors : "J'ai dormi dans le hall d'un immeuble, sous un carton, ça m'est arrivé mais je ne dormais pas : j'attendais que le petit jour se lève." Désormais, il est chef de chantier et à 46 ans, il doit apprendre à vivre avec des jeunes de 25 ans. "C'est clair, on est tous différents. Le fait d'être dans une coloc de 10 personnes, ça nous le renvoie en pleine figure", remarque-t-il.

Ce qui me plaît, c'est d'apprendre à accueillir l'autre dans ce qu'il est sans vouloir creuser. [...] Je ne suis pas son banquier ! - Amaury, jeune actif au sein de cette colocation solidaire

Alors, il s'adapte, tout comme ses jeunes colocs comme Amaury. Cet étudiant de 25 ans voulait tenter une nouvelle expérience et ne regrette pas : "Le soir, par exemple, on prépare à manger ensemble et on apprend aussi à discuter ensemble. Ce qui me plaît, c'est d'apprendre à accueillir l'autre dans ce qu'il est sans vouloir creuser. Il n'est pas obligé de tout me déballer, je ne suis pas son banquier !" Dans chaque colocation partagé, une famille référente doit veiller à ce que les quelques règles de l'association sont respectées. En 10 ans d'existence, cette asso n'a jamais eu de problème majeurs à régler.