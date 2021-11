VIDÉO - Une mère appelle à envoyer des dessins à sa fille de 7 ans dans le coma "pour la faire renaître"

Début novembre, Émilie et ses deux filles ont eu un grave accident de voiture en rentrant de la dune du Pilat. Depuis, Charline, 7 ans, est dans le coma. Sa maman lance un appel sur les réseaux sociaux pour créer une "chaîne de dessins" et les accrocher dans sa chambre d'hôpital.

Émilie et ses deux filles, Clara et Charline, ont été victimes d'un grave accident de la route début novembre.

C'est un message émouvant qui fait beaucoup réagir en ce moment sur le groupe Facebook Wanted Community Bordeaux. Plus de 1 200 j'aime et 200 commentaires pour l'appel à l'aide d'une maman en détresse. Émilie, habitante du Médoc, veut récupérer le plus de dessins possibles. Sa fille Charline, 7 ans, est dans le coma depuis le 3 novembre et un terrible accident de la route. La mère de famille rentre avec ses deux filles de la dune du Pilat quand une voiture les percute à 90 km/h alors qu'elles sont quasiment à l'arrêt dans des bouchons. Émilie et l'aînée, Clara, 14 ans, s'en sortent avec des blessures légères, mais elles doivent désincarcérer seules la petite Charline. Elle est finalement prise en charge par les pompiers avec un pronostic vital engagé.

Au fur et à mesure de la stabilisation de l'état de santé de la fillette, sa maman se forge une conviction : il faut remplacer le traumatisme de l'accident par des dizaines de dessins d'enfant. Lui vient alors l'idée d'écrire ce message sur Facebook. "Ça faisait douze jours que Charline était en réanimation", explique-t-elle. "J'ai commencé à écrire quand on nous a fait entrevoir l'espoir qu'elle pouvait se réveiller. À ce moment-là, les infirmières me disent que quand les enfants se réveillent, ils ne voient que les écrans, le blanc, ils n'entendent que les 'bip bip'. Elles m'indiquent que je peux accrocher quelques dessins si j'en ai envie."

Une vingtaine de dessins reçus chaque jour

Émilie appelle alors sur Facebook à "mettre en place une chaîne de dessins, je voudrais inonder ses murs du sol au plafond de choses fantastiques". Le hashtag #DesCouleursPourCharline commence à se diffuser. "Je me suis dit que quand elle va se réveiller, j'avais vraiment envie qu'elle voie de la couleur, qu'elle voie des choses positives autour d'elle, pour la faire rêver, la faire renaître", continue la mère de celle que tout le monde à l'hôpital surnomme "la guerrière".

Je veux qu'elle retrouve l'innocence qu'on lui a un peu volé ces derniers temps. - Émilie, maman de Charline

L'engouement et la solidarité prennent vite le relais sur les réseaux sociaux, où Émilie a laissé son adresse postale. Depuis le début de la semaine, les dessins et lettres arrivent en continu au domicile des grands-parents. "Depuis lundi, Charline reçoit en son nom une vingtaine de dessins et de courriers chaque jour. Des petits courriers qui lui sont souvent directement adressés", s'enthousiasme la maman. "J'ai justement une dame qui m'a envoyé un tableau de la Belle au bois dormant. J'ai trouvé l'idée super parce que mon mari appelle ma fille comme ça. Sur le dessin, la Belle au bois dormant est réveillée avec trois petites fées, et l'expéditrice nous a dit que de toute façon, la princesse se réveille à un moment donné."

Des dons au CHU de Bordeaux

Dans ces courriers, les parents de Clara et Charline trouvent aussi des petits mots qui leur sont directement envoyés, à eux les parents. "Ce sont des messages d'espoir", témoigne Émilie. "Il y a des gens qui ont déjà eu des accidents de la route et qui disent 'il faut y croire parce que moi j'ai déjà eu ça et je suis là'. On reçoit aussi beaucoup de témoignages de gens qui ont des enfants malades. Ça fait vraiment du bien !"

"Je ne suis pas certaine de pouvoir tout accrocher", prévient cependant la mère de famille. "On va en conserver pas mal et je pense qu'on en fera don au service de réanimation de l'hôpital de Bordeaux. Rien n'est perdu. Tous ces dessins vont servir à Charline, mais ils serviront aussi à apporter de la couleur à d'autres enfants qu'elle." Quant aux lettres, la fillette y répondra quand elle sera enfin sur pied, indique la maman. Si vous souhaitez, vous aussi, participer à l'opération #DesCouleursPourCharline, vous pouvez envoyer vos dessins et vos lettres à l'attention de Charline Courtial à cette adresse : 45 allée d’Occident 33700 Mérignac.