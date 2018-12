A Bordeaux, violences et gaz lacrymogènes pour la manifestation des Gilets jaunes

Bordeaux, France

Des scènes de violences, des tirs de gaz lacrymogène, la manifestation des Gilets jaunes a dégénéré. C'est pourtant un cortège bon-enfant qui s'était élancé de la place de la Bourse où quelques 2 000 personnes s'étaient rassemblées vers 14 heures. C'est en arrivant aux abords de l'hôtel de ville, lorsque la manifestation a quitté le parcours qui avait été déclaré à la préfecture, que la situation a commencé à se tendre. Les CRS se sont alors positionnés devant l'entrée de la mairie afin de protéger le bâtiment public.

Sept blessés dont un manifestant qui a eu la main arrachée

Des Gilets jaunes, mais également des personnes qui ne portaient pas le fameux gilet, ont commencé à taper sur les véhicules des forces de l'ordre, un projectile a été lancé vers les CRS et la situation s'est alors dégradée. Les CRS ont fait usage de gaz lacrymogènes et de flash-balls. Un policier et six manifestants ont été blessés selon la préfecture. Selon nos informations, l'un des manifestants a eu la main arrachée en ramassant un objet pyrotechnique. Des groupes de Gilets jaunes ont tenté de rentrer dans la mairie par une entrée annexe, ils ont été repoussés par les policiers. Les manifestants ont ensuite allumé un feu devant la cathédrale Saint-André, utilisant notamment les palissades de protection des travaux de rénovation de la cathédrale. Peu avant 20 heures, les CRS ont réussi à disperser les derniers manifestants dans un calme relatif.

Le préfet de la Gironde, Didier Lallement, a condamné dans un communiqué avec la plus grande fermeté ces actes. "Une telle attaque contre un bâtiment représentant une institution publique ne s’était pas produite depuis plusieurs décennies à Bordeaux, affirme-t-il. Il est temps que tout le monde retrouve son calme et voit que derrière les manifestants se trouvent des casseurs décidés à détruire". Aucune communication n'a été effectuée sur d'éventuelles interpellations.

Les CRS ont fait usage de gaz lacrymogènes à plusieurs reprises. © Radio France - Camille Huppenoire

Les pompiers évacuent un manifestant blessé place Pey-Berland. © Radio France - Camille Huppenoire