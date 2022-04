Solidarité entre une boulangère et une réfugiée ukrainienne à Bouc-Bel-Air

C'est une aventure à laquelle Daria ne s'attendait vraiment pas en arrivant à Bouc-Bel-Air le 19 mars dernier. Effrayée par la guerre, cette jeune maman de 32 ans a décidé de fuir l'Ukraine et sa ville de Lviv (à l'ouest du pays) avec son bébé de 8 mois et sa belle-mère. Son mari, lui, est resté sur place. Hébergée dans une maison de Bouc-Bel-Air mise à disposition par une habitante de la région, Daria a rapidement fait la connaissance de sa voisine Caroline. Cette boulangère sans gluten lui a tendu la main pourlui permettre de reprendre l'activité qu'elle exerçait en Ukraine.

C'est sa rencontre avec sa voisine boulangère qui lui a permis de retravailler

En Ukraine, Daria vendait des tartes salées sur des festivals et avec son mari, ils avaient le projet d’ouvrir une boulangerie. Elle postait d'ailleurs les photos de ces délices sur sa page Instagram. Mais la guerre en a décidé autrement. Daria a choisi de fuir son pays et la coïncidence a voulu qu'elle soit accueillie dans la maison voisine de Caroline Louis, boulangère qui distribue ses pains sans gluten sous la marque "Kawô" dans plusieurs magasins bio des environs.

Cette passionnée de pain et de sans gluten fabrique ses pains et autres friandises dans son atelier de Bouc-Bel-Air. Quand elle a rencontré sa voisine, elle n'a pas hésité une minute. "Ça a été une évidence, un coup de cœur. Je ne me suis pas posée de questions. Se retrouver comme au milieu de nulle part, sans sa maison et son entourage... Quelqu'un ouvre toujours une porte au gré des voyages et cette fois c'était mon tour" explique Caroline. Tout va alors très vite.

Daria vend ses tartes salées via le réseau de Caroline

Caroline propose à Daria d’utiliser son atelier quelques heures par semaine et lui fournit gratuitement de la farine sans gluten pour que la jeune Ukrainienne puisse fabriquer ses tartes salées. Caroline va également créer un groupe WhatsApp regroupant une partie de sa clientèle pour proposer les tartes de Daria, vendues environ 20 euros pièce.

Immédiatement, la solidarité a fonctionné et la jeune Ukrainienne s'est constituée une clientèle de fidèles,comme Sébastien qui chaque semaine se régale avec les tartes : "Au delà de la solidarité, Daria mérite de vendre ses tartes qui sont vraiment délicieuses. À la fin, généralement on se dit, zut il n'y en a plus ! La prochaine que je veux goûter c'est celle à la ricotta et à la fraise."

Daria est très reconnaissante et touchée par toute cette solidarité : "Caroline est une personne formidable. En me proposant de faire mes tartes, elle m'a fait la meilleure proposition de ma vie ! Mon mari qui est resté en Ukraine est très fier de savoir que je travaille et que je réalise en quelque sorte une partie du projet que nous avions en commun. Ce travail me permet aussi de rencontrer du monde et de me réaliser."

Le prochain objectif pour Daria serait de tenir un stand le dimanche matin sur le marché de la commune.

Daria en plein travail dans l'atelier de Caroline - Caroline Louis

Les tartes salées préparées par Daria rencontrent un franc succès auprès des habitants de Bouc-Bel-Air - Dari Ischenko