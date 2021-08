À Bouchamps-les-Craon, cet agriculteur met son étang à disposition des pompiers avec une démarche écologique

A Bouchamps-les-Craon, au lieu-dit le Sollier, Jérôme Dutertre a signé un partenariat avec les pompiers et une association environnementale concernant l'utilisation de son étang.

À Bouchamps-les-Craon dans le sud Mayenne, Jérôme Dutertre est exploitant agricole au lieu-dit Le Sollier. Sur son terrain, il possède un étang de 2000 m2 (4000 m3 environ). Une réserve en eau stratégique pour lui et pour les pompiers. Car dans le cadre du développement de son exploitation, Jérôme Dutertre se doit de posséder une réserve en eau en cas d'incendie. Mais plutôt que d'installer une cuve, il va exploiter une réserve d'eau naturelle qui se trouve à proximité.

Comme 4000 autres points d'eau en Mayenne, cet étang est répertorié par les pompiers mayennais. Mais Jérôme Dutertre est le premier en Mayenne à signer un partenariat qui va encore plus loin. Grâce au soutien du CPIE (le Centre permanent d'inititative pour l'environnement) Mayenne Bas-Maine, l'agriculteur de Bouchamps va bénéficier d'un accompagnement et de conseils.

Un diagnostic au préalable

Jérôme Dutertre s'engage à adopter une gestion durable et écologique de son plan d'eau. "J'étais un peu novice sur le sujet. Cette démarche m'a aidé à évoluer dans ma réflexion" explique l'agriculteur. Pour les exploitations intéressées, un technicien vient toujours en amont pour établir un diagnostic du plan d'eau. "On inventorie la faune et la flore" poursuit Raphaël Vendée du CPIE Mayenne Bas-Maine.

Les pompiers de la Mayenne et le CPIE Mayenne Bas-Maine espèrent conclure une dizaine de partenariats d'ici la fin de l'année 2021.