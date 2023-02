A Bouguenais, le ras-le-bol des riverains et de la mairie contre l'usine de bitume Colas

Benoît Barbier (à droite) et Pascal-Régis Delfosse (à gauche) se mobilisent contre les mauvaises odeurs de l'usine de bitume à Bouguenais

Implantée depuis 1978 à la carrière des Maraichères, à Bouguenais en Loire-Atlantique, l'usine de bitume Colas s'est engagée à se moderniser pour réduire les odeurs, mais les travaux ont du retard. D'après la mairie, l'entreprise de BTP devrait déjà avoir commencé le chantier depuis plusieurs semaines, mais la société annonce finalement un démarrage pour fin 2023.

L'usine de bitume Colas est implantée à Bouguenais depuis 1978. Elle devrait être modernisée pour réduire les odeurs. © Radio France - Léonie Cornet

De quoi agacer les riverains rencontrés ce vendredi 27 janvier 2023 après-midi à Rolly et La Ville-en-Denis, deux communes de Bouguenais particulièrement gênées par les odeurs.

"La poubelle de Loire-Atlantique" Benoît Barbier, riverain

Un petit jardin et une grande maison en banlieue nantaise. Comme il le dit lui-même, Benoît Barbier a tout pour être heureux. Mais d'après lui, il y a une grosse ombre au tableau : "Cette grande cheminée blanche qu'on voit au loin, à 500 mètres à vol d'oiseau" pointe-t-il du doigt. Et ce qui le dérange le plus, c'est l'odeur. "C'est le facteur qui gâche tout. J'ai un peu l'impression que Bouguenais est devenue la poubelle de Loire-Atlantique."

L'association Stop Usines Bitume a réalisé cette infographie pour dénoncer la proximité de l'usine avec les habitations et écoles © Radio France - Léonie Cornet

Et Benoît n'est pas le seul à être exaspéré. Marie-Christine, retraitée, habite Rolly, près de Bouguenais, depuis presque 15 ans. "J'en ai ras-le-bol ! lâche-t-elle. Franchement, je trouve qu'on nous mène en bateau. Heureusement que nous sommes soutenus par la mairie, mais par moments, je me demande si je ne devrais pas partir."

La mairie souhaite faire appel à la justice

La maire de Bouguenais Sandra Impériale (DVD) veut de son côté passer à la vitesse supérieure : "J'ai fait appel à un avocat, indique-t-elle par téléphone. On demande à l'entreprise Colas de nous répondre sous 15 jours, sinon on débute une procédure pour faire suspendre leur activité entre début avril et la date de mise en service de l'installation modernisée."

Pour réduire les odeurs, l'entreprise Colas s'est engagée auprès de la Ville de Bouguenais à rehausser la cheminée d'une dizaine de mètres (la faire passer de 21 à 30 mètres) et à remplacer le fioul lourd par du gaz naturel. L'usine devrait également être entourée d'un bardage métallique et cesser de produire des enrobés chauds.