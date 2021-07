A Boulazac, la compagnie CirkVost espère voire du public malgré le pass sanitaire

La compagnie CirkVost joue ce jeudi soir à Boulazac, sur la plaine de Lamoura. Un spectacle d'acrobates très impressionnant qui s'appelle "Hurt me tender". C'est l'une des toutes premières fois qu'ils peuvent rejouer en France depuis la crise sanitaire, après Le Mans fin juin, et Barcelone l'hiver dernier.

"Je suis artiste, moi, pas flic"

La première avait lieu mardi devant 400 personnes. La jauge est à 500 personnes. Mais avec le pass sanitaire qui sera obligatoire à l'entrée dès le jeudi 21 juillet, il faudra être vacciné ou testé pour aller au cirque. Le cofondateur de la compagnie Benoît Belleville ne sait pas s'il y aura assez de monde dans le public : "Les gens vont nous appeler et dire qu'ils n'ont pas eu le temps de se faire vacciner, et on va devoir leur dire qu'ils ne peuvent pas rentrer ? Je suis artiste moi, pas flic ! Ca fait un an qu'on n'a vu personne et on va leur dire non à cause d'un QR code ?"

"On attend de voir lundi s'il on a suffisamment de monde"

"Ca veut dire qu'on fait potentiellement une croix sur plein de gens qui ne viendront pas", s'inquiète Benoît Belleville. "On n'exclut pas de ne pas jouer ces dates là. Parce qu'il y a un coût, et on marche en partie sur la billetterie. On attend de voir si lundi on a suffisamment de réservations, mais on ne va pas coûte que coûte aller dans le mur".