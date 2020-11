A Boulazac, une adjointe au maire pourrait voir son élection invalidée

C'est la suite du combat judiciaire qui oppose Jérémy-Pierre Nadal et sa liste "Vivons Boulazac Isle Manoire" à l'équipe du communiste Jacques Auzou, largement réélu dès le premier tour maire de la ville à l'issue des élections municipales.

Le tribunal administratif de Bordeaux examinait ce jeudi le recours déposé par le leader PS de l'opposition municipale. Au départ, Jérémy-Pierre Nadal et sa liste avaient voulu faire invalider l'élection, avant de revenir en arrière. Finalement, c'est uniquement l'invalidation de l'élection d'une adjointe qui a été étudiée devant le TA de Bordeaux. Il s'agit de Fanny Castaignède, adjointe à la démocratie participative et à la citoyenneté.

Selon l'opposition, elle est inéligible, vu son poste au sein de la communauté d'agglomération du Grand Périgueux (présidée par... Jacques Auzou) et à laquelle appartient sa propre commune de Boulazac. Fanny Castaignède y est en effet chargée de mission, chargée d'évalution et contrôle des associations et organismes extérieurs (selon l'organigramme officile), rattachée directement au directeur général des services. Impossible donc pour elle, selon l'opposition, d'être en même temps adjointe à Boulazac.

Une position partagée à l'audience par le rapporteur public qui a estimé qu'elle était bien inéligible car membre du comité de direction et qu'elle devait donc être remplacée au regard de l'article L231 du code électoral. Les positions du rapporteur public sont généralement suivies par le tribunal. Tribunal qui devrait se prononcer d'ici quelques semaines.

Dans un communiqué, Jérémy-Pierre Nadal s'est félicité de cette prise de position. La défense elle a estimé que Fanny Castaignède n'était qu'une simple chargée de mission au Grand Périgueux, et donc, qu'il n'y avait pas d'incompatabilité.