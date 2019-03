A Boulazac, une écrivaine numérique pour aider les plus déconnectés

Boulazac, France

Renouveler sa carte d'identité, changer sa carte grise ou encore payer ses impôts... Une bonne partie de ses démarches administratives se font maintenant en ligne. Un vrai problème pour de nombreuses personnes, qui ne savent pas utiliser Internet ou n'y ont tout simplement pas accès, faute de moyens. Et c'est justement pour lutter contre cette fracture numérique que la mairie de Boulazac a décidé de créer un poste d'écrivaine numérique en septembre. Sur simple rendez-vous, Julie Laporte peut donc passer des heures avec des usagers pour les aider à remplir toutes leurs démarches en ligne.

Julie Laporte, l'écrivaine numérique, reçoit beaucoup de personnes venues de milieux ruraux. Et contrairement aux idées reçues, les personnes âgées ne sont pas les seules à souffrir de cette fracture numérique. "Les personnes qui viennent me voir ont entre 20 et 80 ans", affirme Julie Laporte. "C'est un public très divers, ça peut être des personnes qui sont mal à l'aise avec le numérique ou qui n'ont tout simplement pas accès à Internet chez eux". Chaque semaine, l'écrivaine numérique reçoit six à sept personnes sur rendez-vous.

Aujourd'hui, tout tend à se dématérialiser, y compris l'administratif. En général, ce sont des démarches assez longues, et la plupart des personnes que je rencontre ont souvent peur de mal faire ou de s'y perdre une fois devant l'écran. Moi je suis là pour les accompagner. Parfois, certains finissent par savoir tout gérer eux-mêmes." - Julie Laporte, écrivaine numérique.

Un rendez-vous gratuit

Tous les habitants de Boulazac peuvent prendre rendez-vous avec l'écrivaine numérique. Il suffit d'appeler la Médiathèque Jean d'Aragon au 05.53.35.59.78. Vous pouvez également envoyer un mail à ecrivain.numerique@ville-boulazacim.fr. L'entretien est gratuit.