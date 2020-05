Coronavirus : Bourg-lès-Valence monte une petite manufacture de masques pour équiper ses 20.000 habitants

Quand une mairie se transforme en manufacture textile ! La ville de Bourg-lès-Valence, dans la Drôme, a choisi de mobiliser sa population pour fabriquer directement des milliers de masques en tissu, sans passer par des fournisseurs extérieurs, pour protéger ses habitants du coronavirus. Et l'appel a été entendu : des couturières aux livreurs, ce sont près de 200 bénévoles qui participent à l'opération.

L'appel a été officiellement lancé le 9 avril dernier par la maire de Bourg-lès-Valence, Marlène Mourier, et en quelques jours 146 couturières - 145 femmes et un homme - ont proposé leur aide. "Des amatrices, des bénévoles... qui se mobilisent, vraiment, pour les autres", se réjouit la maire. Le coton utilisé pour les masques est issu de dons, notamment de le part de restaurants ou d'hôtel qui ont cédé des nappes ou des draps, et il est livré par la mairie aux couturières qui travaillent depuis leur domicile.

Romane, 12 ans, est la plus jeune des 146 couturières bénévoles. - © Mairie de Bourg-lès-Valence

La plus jeune d'entre elles, Romane, n'a que 12 ans. "Au début du confinement, j'avais déjà fait des masques pour ma famille, et comme j'aime bien coudre et que j'ai du temps libre l'après-midi, je me suis dit que je pouvais aider la mairie", explique la jeune fille.

Dès qu'elle a terminé ses devoirs, elle s'installe ainsi derrière sa machine et lance la confection en suivant le modèle de masque fourni par la mairie. "Je prépare les carrés, les bandes, ensuite je couds les carrés, ensuite les bandes, et ensuite tous les carrés et toutes les bandes. Je fais tout d'un coup, je ne les fais pas un par un, précise Romane. Pour moi, c'est un plus, et autant faire des choses qui vont aider".

1.250 masques produits par un seul couple de bénévoles

Galina s'est elle aussi immédiatement portée bénévole. Et cette Bourcaine retraitée a transformé son petit appartement en atelier textile. "Avec une seule table, dans la cuisine, sur laquelle j'ai mis deux machines à coudre", détaille-t-elle. Son mari, Gevorg, s'occupe de la découpe du tissu sur une grande table installée sur le balcon. "Il a appris à faire les coupes, travailler le tissu , faire les patrons... Et moi, je fais les montages. C'est comme une petite usine, s'amuse Galina. Et je suis contente d'être bien utile dans cette situation".

L'appartement de Galina et Gevorg, réaménagé "comme une petite usine". - © Galina

En quelques semaines, le couple a ainsi produit 1.250 masques. Et sur l'ensemble des couturières, 6.000 masques ont déjà été produits ! Mais désormais, il faut aussi gérer la logistique. Et pour cette tâche, une quarantaine d'agents municipaux sont mobilisés.

"La salle des mariage s'est vraiment transformée en manufacture de tissu, sourit Marlène Mourier. Vous avez toute une équipe qui trie les masques par couleurs, par taille. Vous avez les arrivages pressing, les départs pressings, les départs pour les repasseuses... On s'est organisés avec les moyens du bord."

Et la maire tenait justement à faire participer la population. "C'est vrai que j'aurais pu, comme beaucoup d'élus, faire une commande de masques. Ce n'est pas compliqué : avec l'argent public, on peut commander des masques. Mais ce que j'ai voulu, avec les élus, c'est créer cet élan de solidarité. Et on voit bien que les personnes ont répondu très favorablement." D'ailleurs la distribution sera aussi faite par des bénévoles. Tous les habitants ont été consultés pour savoir combien de masques il leur fallait. Et la livraison, à domicile, débutera le mercredi 6 mai.

Et comme il faudra laver ces masques, peut-être en porter plusieurs par jour, la mairie maintient son appel aux bonnes volontés. Si vous voulez donner du tissu ou proposer vos services de couturier(e), vous pouvez vous rapprocher de la mairie en appelant le 0475794666.

Les masques collectés par la mairie de Bourg-lès-Valence - © AMDPhotography