A Bourg-lès-Valence, les seniors sont heureux de recevoir leurs colis de Noël

Un vin blanc, de l'huile d'olive, de la crème de marron, du pâté, du chocolat… le tout, local ! Voilà les cadeaux que les plus de 65 ans vont trouver dans les boîtes décorées que leur remettent les services de la municipalité. Depuis ce lundi, et jusqu'à 17 heures ce mardi soir, les seniors de Bourg-lès-Valence peuvent venir récupérer leur colis de Noël en mairie.

Chaque année, le Centre communal d'action sociale (CCAS) offre un colis aux seniors de la ville. "Cette année, on offre 900 colis duo pour les couples et 640 colis solo", explique Sandra Marchal, la directrice du CCAS. "C'est un moment de convivialité pour nos seniors, c'est important de leur montrer qu'on ne les oublie pas."

Dès le premier jour, il y avait foule pour récupérer la jolie boîte : "Ça fait plaisir ! C'est bien qu'on pense aux aînés de la commune !" sourit Roselyne. La plupart d'entre eux sont des habitués : "Moi, ça fait deux-trois ans que je viens les chercher", raconte Elisabeth. "J'ai un grand colis parce qu'il y a mon épouse et moi-même ! On va découvrir ensemble ce qu'il y a dedans, ce sera la surprise !" explique Daniel.

Roselyne récupère son colis © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Des colis particulièrement importants dans le contexte actuel

Avec la crise sanitaire, recevoir un colis est particulièrement important cette année : "Ça fait plaisir quand on est seule et âgée, surtout qu'on ne peut plus se réunir, faire des repas…" regrette Roselyne. "Avant, je faisais un gros repas le soir de Noël mais maintenant je ne le fais plus, parce qu'il faut faire attention", raconte Jocelyne.

La maire de Bourg-lès-Valence, Marlène Mourier, a bien conscience de l'isolement des seniors : "_Certains vont se retrouver seuls à Noël, sans leurs enfants et petits-enfants_. Alors ce temps d'échange, quand ils viennent chercher leur panier garni, leur permet de s'évader, de discuter d'autre chose que du virus. On espère que ça leur permettra de traverser paisiblement les fêtes de Noël."

L'opération est menée dans plusieurs ville de Drôme Ardèche : à Montélimar, la mairie a distribué 6 900 colis début décembre, 280 à Romans-sur-Isère pour les plus de 70 ans. A Privas, une trentaine de colis seront déposés à domicile chez les seniors qui ne peuvent pas se déplacer. Les seniors qui sont mobiles, eux, auront droit à un repas avec un spectacle, quand les conditions sanitaires le permettront.