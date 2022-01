À Bourges, une rencontre avec des acteurs du milieu scolaire organisée par la France insoumise

"Ce genre de rencontre est essentiel et j'espère que cela contribuera à replacer l'éducation nationale au centre des débats pour la présidentielle." Frédéric Chassagnette est enseignant en histoire-géographie dans un lycée public agricole du Cher. Il est venu participer aux ateliers de travail autour de la question de l'éducation qui se sont tenus à Bourges, ce samedi, en tant que représentant de son syndicat, le Snetap-FSU.

C'est Sabine Rubin, députée de la France insoumise en Seine-Saint-Denis qui a organisé l'événement au palais d'Auron. Les différents participants, des enseignants, lycéens ou représentants de parents d'élèves, étaient divisés en deux cercles, le matin, pour discuter et réfléchir à propos de l'éducation en France. L'après-midi, il y a ensuite eu un débat auxquel ont participé les personnes présentes, mais également d'autres en visio.

Faire peser les questions liées à l'enseignement pendant la présidentielle

"D'entendre les professionnels et la jeunesse, de décider ensemble de ce qu'on doit mettre comme contenu dans notre programme et comment on progresse, c'est toujours extrêmement enrichissant", s'est réjouie Sabine Rubin à la fin des ateliers du matin. Pour elle, il est extrêmement important d'écouter les retours et de profiter de l'expérience des acteurs du milieu de l'éducation et de l'enseignement.

Ces derniers ont d'ailleurs semble-t-il apprécié l'initiative. "On (les lycéens, ndlr) est au fond du trou, regrette Colin Champion, président du syndicat la Voix étudiante. On a la pression de Parcoursup et du contrôle continu toute l'année. Et en plus de ça on a une crise sanitaire qui pèse sur tout le monde et qui n'est absolument pas bien gérée. Je pense que l'on a besoin de se projeter et ce genre d'événement le permet donc on salue vraiment l'initiative."

Le ras-le-bol des lycéens exprimé par Colin Champion, président du syndicat la Voix étudiante. Copier

Il en a également profité pour exprimer un ras-le bol concernant la rentrée de janvier, que le gouvernement a décidé de ne pas repousser, contrairement à certains de nos voisins européens : "Cette rentrée n'était pas préparée. On sort des fêtes donc on avait besoin de rester à la maison pour réduire les risques de contamination. Énormément de classes sont fermées, un élève sur trois est confiné chez lui et ne peut donc pas suivre les enseignements dans les mêmes conditions que les autres, ça crée des inégalités".

La crainte d'une désertification des enseignants dans les zones rurales

Matthieu Pichard, prof de SVT à Bourges et co-secrétaire départemental de la FSU, a quant à lui salué le choix du Cher pour organiser l'événement. Pour lui, l'enseignement dans les zones rurales s'apprête à connaître le même phénomène de désertification que le monde de la médecine et il était donc important que la France insoumise vienne au contact d'enseignants d'une région concernée. "C'est un sujet complètement absent du débat de la présidentielle donc il était important pour nous de venir présenter cette expertise devant la LFI", explique-t-il.

Matthieu Pichard, co-secrétaire départemental de la FSU, salue la venue de représentants LFI dans le Cher. Copier

Ce jeudi 13 janvier, les syndicats enseignants et lycéens ont appelé à une journée de grève nationale pour protester contre la gestion de la crise sanitaire dans le milieu scolaire, et pour réclamer plus de moyens et d'enseignants. À Bourges, un rassemblement est prévu à 11 heures devant les bureaux de la Direction des services départementaux de l'Éducation nationale.