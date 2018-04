Bourgoin-Jallieu, France

Selon l'association franco-turque de Bourgoin-Jallieu il y aurait 1200 familles d'origine turque dans l'agglomération berjalienne. Jusqu'à samedi, elles n'avaient aucun lieu de culte de taille suffisante pour les grands rassemblements, comme l'Aïd el fitr ou l'Aïd el kebir. C'est désormais chose faite avec la construction de cette mosquée, qui aura pris un peu moins de quatre ans.

Les responsables ont pu visiter l'intérieur flambant neuf du lieu de culte. © Radio France

Lieu d'échange entre religions

Lors de la cérémonie d'inauguration, plusieurs députés et membres éminents de la communauté religieuse venus de Turquie étaient présents. Mais des responsables locaux d'autres religions étaient également invités. Une condition de la mairie, le lieu se devait "ouvert" et depuis la pose de la première pierre il y a quatre ans, les communautés musulmanes turques et maghrébines ainsi que les catholiques se rassemblent dans des réunions.

Le vivre ensemble, c'est bien, mais ça ne veut rien dire. Il faut partager des moments ensemble, ce n'est pas simple car il faut confronter sa foi, mais on apprend tellement de choses. - Meryem Yilmaz, membre de l'association franco-turque de Bourgoin-Jallieu.

Cette mosquée a coûté 1 700 000 euros, financés en totalité par les adhérents ou des amis de l'association. Elle s'étend sur 4000 mètres carrés de terrain, dont 1400 de construction, possède un parking. On y trouve évidemment un lieu de culte, mais aussi un lieu d'enseignement, et un endroit de "partage".