A Bourgoin-Jallieu, la police municipale désormais à VTT

Mise en place sans faire de bruit il y a 6 mois, la brigade VTT de la police municipale de Bourgoin-Jallieu a déjà quelques résultats. En tout cas suffisamment aux yeux de la municipalité qui a décidé de pérenniser le dispositif.

"A bicyclette" comme le chantait Yves Montand ! Ou plutôt à VTT ! A Bourgoin-Jallieu, la police municipale s'est dotée d'une brigade VTT. Il s'agit d'une patrouille de 2 policiers municipaux qui au quotidien circule à VTT. Généralement, dans les communes où la police municipale utilise le vélo, c'est de temps en temps, pas de manière permanente. C'est le cas à Grenoble. Là, il s'agit de systématiser le recours au VTT, de créer une patrouille dédiée. Cette formule existe à Lyon et Annecy par exemple. Et donc depuis mi-mars à Bourgoin-Jallieu.

Plusieurs flags dans des affaires de drogue

"Nos agents utilisaient déjà le VTT de temps en temps et on se rendait compte que ça nous permettait d'avoir certains résultats qu'on ne pouvait pas avoir à pied ou avec la voiture", explique Jean-Claude Pardal. L'adjoint à la sécurité et l'équipe des 10 policiers municipaux décident alors d'organiser au quotidien une patrouille VTT et l'expérimentation en place depuis mi-mars est venue conforter leur ressenti. "La patrouille VTT a ainsi réalisé 8 flagrants délits dans le cadre d'affaires de stupéfiants" , détaille l'élu.

Les avantages du VTT...

Mais la patrouille repère aussi les incivilités comme les déjections canines, sécurise tôt le matin les abris de bus. "En fait, comme on est plus discret qu''avec la voiture, on surprend les malfaiteurs et on se déplace bien plus vite qu'à pied ou en voiture " , souligne Sébastien Velon, l'un des deux policiers municipaux qui compose cette brigade. Les deux sont volontaires. Autre avantage, selon lui, "on va très vite dans des endroits où on pouvait aller difficilement avant". C'est le cas notamment des parcs et des environs de l'étang de Rosière, où là, la présence de la police municipale est notamment appréciée des femmes qui font leur jogging. Autre constat selon la brigade VTT : il y a moins de squats à Saint-Michel et moins de dégradations de jeux dans les parcs.

"Le rapport avec la population change aussi", poursuit Christine Radice, l'autre policière municipale de la brigade VTT : "on est ainsi plus proche des gens, ils peuvent nous interpeller plus facilement et ils nous parlent plus." Les deux agents confient que certains échanges leur ont ainsi permis d'avoir des renseignements et d'aider le commissariat à résoudre certaines affaires.

Une 2e patrouille du genre souhaitée mais pas à l'ordre du jour

Depuis la mise en place de cette patrouille dédiée, qui peut intervenir de 6h à 20h, en 6 mois, les deux agents ont parcouru près de 1.800 kilomètres. Si l'élu en charge de la sécurité aimerait une 2e patrouille du genre, pour l'instant, ce n'est pas possible pour raisons budgétaires. Aujourd'hui, à Bourgoin-Jallieu, la police municipale s'appuie sur une effectif de 10 agents habilités au port d'arme et de 6 agents de surveillance de la voie publique. Des agents "verbalisateurs" qui viennent d'être équipés à leur tour de gilets pare-balles. Côté caméras de vidéo-surveillance, la ville étoffe l'équipement avec d'ici 2 à 3 semaines un total de 137 caméras. "Encore 20 de plus et on aura bien maillé la commune", estime Jean-Claude Pardal.

De gauche à droite : Jean-Claude Pardal, adjoint à la sécurité, Sébastien Velon et Christine Radice, les deux policiers municipaux vététistes. © Radio France - Céline Loizeau