À Bourgoin-Jallieu, les tout-petits ont désormais leur salle de sport

Les enfants de 2 ans passent près d'une heure par jour devant un écran selon une étude menée entre 2013 et 2017, publiée mercredi 12 avril) par Santé publique France. Pourtant on le sait, trop d'écran, cela peut nuire au développement des enfants. À Bourgoin-Jallieu, pour éviter cet écueil, vous pouvez désormais emmener votre enfant rencontrer du monde et se défouler dans la salle Gobabygym .

Ouverte depuis presque un mois sur la zone d'activité de la Maladière, elle est accessible en parcours libre ou lors de cours animés par Anne-Lise, psychomotricienne à l'origine de la création de cette salle. Piscine à boules, trampolines, tyroliennes... il y a tout ce qu'il faut pour se défouler. "Je suis venue deux ou trois fois et je joue à faire des cochons pendus" sourit Eléa, 3 ans.

S'amuser en apprenant le respect de l'autre

Elle profite de la salle avec son petit frère d'un an. "C'est facile de faire du basket, mais c'est à partir de 5 ans, de la gym aussi mais à partir de 3 ans mais au-dessous de 3 ans, il n'existe rien" alors Julie, leur maman, est en train de devenir une fidèle de Gobabygym. "Je trouve que c'est génial pour l'éveil des tout-petits."

Tout est bien calfeutré pour que les enfants jouent en sécurité. Christopher suit du regard Iris, sa fille de 17 mois. "Ça lui plaît énormément et à chaque fois, elle ne voit pas l'heure passer. Derrière, elle dort bien donc on est contents aussi" rit-il. "Et puis il y a d'autres enfants. Elle se confronte à l'autre et puis on apprend le respect de l'autre."

C'est aussi un lieu de rencontre pour les parents qui n'ont pas la pression de veiller chaque instant sur les gestes de leurs enfants. "Il n'y a pas d'interdit parce que tout est adapté à leur âge" explique Anne-Lise, la gérante de la salle. "Mon objectif, c'est de leur proposer des activités motrices en faveur de leur développement, de leur éveil."

Favoriser le développement psychomoteur

Pour ça, la psychomotricienne organise des cours par tranche d'âge et modifie le parcours de motricité chaque semaine. "C'est une évidence que l'enfant a besoin de bouger plusieurs heures par jour pour son développement. Assez naturellement, il va de toute façon se diriger vers des activités de ce type parce qu'il sait ce qui est bon pour son développement" détaille Anne-Lise. "Là, on favorise le développement psychomoteur à fond."

La salle Gobabygym est accessible dès 10 mois et jusqu'à 10 ans. L'entrée pour utiliser librement le parcours pendant une heure coûte 8 euros. Toutes les informations sur les horaires et les tarifs sont sur le site de Gobabygym.