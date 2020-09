A Bousbach, un jeune-homme lance une cagnotte pour sauver sa mère du cancer : plus de 70.000 euros récoltés

"C'était une bouteille à la mer", confie Lucas Chaunay. Ce vendredi 11 septembre, il décide de créer une cagnotte en ligne pour venir en aide à sa mère, Christine Luy, secrétaire à la mairie de Bousbach. Cette dernière est atteinte d'une tumeur au cerveau, situé au niveau de son oreille droite, de grade 4. Un stade de dangerosité inopérable en France, mais un neurochirurgien basé à Zurich a accepté de l'opérer. Problème : l'opération coûte 63.000 euros, sans compter les jours en réanimation qui suivront l'intervention. Mais heureusement, en quelques heures, plusieurs dizaines de milliers d'euros ont été récoltés.

La surprise

"Les gens sont tellement gentils, ils me donnent à moi, pour m'aider", explique Christine, les larmes aux yeux. Ces dernières semaines ont été un véritable ascenseur émotionnel. Il y a eu la découverte de la tumeur le 31 juillet, puis l'annonce qu'elle n'était pas opérable en France. Avant qu'un neurochirurgien de Zurich en Suisse accepte de la prendre en charge. Le bonheur, puis la rechute. "Quand on a vu le devis de 63.000 euros, on s'est demandé ce qu'on pouvait sortir, et on a compté 5.000 euros pour toute la famille", se souvient Lucas.

Ce dernier a donc ouvert cette cagnotte, en espérant récolter 10.000 euros, tout au plus. Ce fut la consternation lorsqu'en quelques heures à peine, le compteur en affichait déjà 40.000. "On avait l'impression d'avoir le poids du monde sur les épaules, et là ça fait un regain de confiance. On voit le monde tel qu'on ne le voyait plus", sourit Lucas Chaunay qui a d'ailleurs été contacté par les responsables de la plateforme, tant un tel engouement est inédit sur ces deux dernières années. La cagnotte dépasse aujourd'hui les 70.000 euros.

Ne pas oublier l'opération

L'ambiance est désormais plus légère dans cette famille très soudée. Mais désormais, Christine Luy se tourne vers son opération programmée le 29 septembre. "Je n'oublie pas que c'est une opération très délicate. Il peut y avoir des séquelles, ce n'est pas garanti." Mais la sonnette de la maison qui n'arrête pas de s'activer lui rappelle à quel point la solidarité lui met du baume au cœur. Parce qu'en plus des plus de 70.000 euros recueillis en ligne, 10.000 ont été envoyés par chèques ou en liquide. Très souvent amenés directement sur le pas de la porte.

"Nous vous souhaitons un prompt rétablissement", est écrit sur un message, à côté d'un chèque de 100 euros. Il a été rédigé par Gaston, un proche de la famille. "Ce sont des gens extraordinaires", confie-t-il pour justifier son geste. Comme lui, des amis, des maires, des associations et des anonymes ont donné en masse. Un don de 6.600 euros est même arrivé dans la tirelire !

Transparence totale

Le surplus servira aux frais qui suivront l'opération, notamment les jours passés en réanimation. Mais de toute façon, "nous voulons la transparence totale", clame Christine Luy. Le voyage vers Zurich, les informations sur l'opération, tout est donc montré aux donateurs sur une page Facebook, intitulée clairement : "Sauver ma mère." Mais à l'avenir, Christine Luy réfléchit également à une solution pour remercier tous ceux qui ont participé à cette formidable récolte d'argent.