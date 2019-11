A bout de souffle, l'hôpital public du Cotentin se mobilise

Cherbourg-en-Cotentin, France

A l'hôpital Pasteur, on arrive à saturation. Pas assez d'argent, pas assez de matériel, et surtout pas assez de temps. Le quotidien des soignants est devenue une course contre la montre. Infirmière et secrétaire du syndicat Force Ouvrière (FO), Sylvie Mériel a l'impression de ne plus pouvoir faire son métier. "Prendre en charge un patient, c'est en prendre soin, lui expliquer son traitement, c'est le rassurer, explique-t-elle. Et là, on n'a plus le temps de rassurer les gens. Ne pas rassurer les gens, c'est s'exposer à des complications, à ce que le patient revienne quelques jours après."

Organisation par tableur Excel

Et surtout, il y a un dilemme éthique pour les personnels soignants, déplore l'infirmière : "ils ont fait ce métier là pour prendre soin, pas pour produire du soin." Les syndicats (CFDT-CGT-FAFPH-FO) se mobilisent ensemble pour cette journée particulière. Tous dénoncent une logique comptable, l'organisation "par tableur Excel" de métiers avant tout humains, et toujours plus d'efforts demandés pour "produire du soin au kilomètre". Exemple au service maternité, où seuls les soins aux mères sont comptabilisés selon Catherine Alain, de la CFDT, alors qu'il faut aussi s'occuper des nourrissons.

La situation est la même dans les EHPAD, qui se mobilisent également ce jeudi. Pour pallier le manque d'effectifs, le gouvernement réfléchit à supprimer le concours d'aide-soignant, mais ce n'est pas une solution pour Sandrine Gamblin, de FO. Au contraire, cela reviendrait à dévaloriser ces professions. "Le métier de soignant, cela ne s'invente pas, s'insurge-t-elle. Et en plus quel manque de respect pour nos personnes âgées et pour nos résidents."

Le ras-le-bol touche tous les services de l'hôpital. © Radio France - Mahaut de Butler

Les soignants au bord du burn-out

La santé des personnels eux-même est en jeu. "Les conditions de travail sont tellement dégradées dans certains services, soupire Valérie Dubanet, de la CGT. Cela veut dire par exemple ne pas pouvoir déjeuner, être en tension permanente... Et ça implique, derrière, des pathologies professionnelles."

Selon Sylvie Mériel, il y a plus d'arrêts maladies dans la fonction publique hospitalière que dans tous les autres secteurs. L'absentéisme augmente, et puis ces conditions affectent aussi l'attractivité des ces métiers. Plus de 90% des hôpitaux ont du mal à recruter des infirmiers.

Des mesures cosmétiques

Les syndicats regrettent aussi un dialogue social "nul" à l'hôpital Pasteur, notamment autour de la suppression annoncée de 200 postes. Dernière illustration en date, la nomination d'une nouvelle directrice, Séverine Karrer, qu'ils ont apprise dans la presse. Au niveau national, les annonces de la ministre de la Santé Agnès Buzyn ces derniers mois ne les convainc pas.

Il y a d'abord eu la prime mensuelle de 100 euros versées à une partie du personnel, selon certaines conditions. Puis les 750 millions d'euros promis pour "la refondation des urgences" d'ici 2022. Du "saupoudrage" pour Pascal Carretey, de la Fédération Autonome. "C'est très cosmétique. On leur parle de rémunération, de reconnaissance professionnelle... Il faut tout revoir de fond en comble."

Les syndicats pointent aussi que les fameux 750 millions des urgences sont contrebalancés par le budget 2020 de la Sécurité sociale et ses 800 millions d'économie pour l'hôpital public.

Sympathie des usagers

Les soignants appellent donc les usagers à les rejoindre dans la rue ce jeudi. Ces derniers ne sont pas toujours au courant de la manière dont le droit de grève s'applique aux soignants, dans le cadre de la continuité du service public. "On a besoin des usagers parce que nous dans notre métier, quand on se met gréviste, on peut tout de même être réquisitionnés," explique une syndicaliste.

"Quand on distribue des tracts, et qu'on signale que c'est pour l'hôpital, les gens nous disent "donnez m'en un, deux, que j'aille en distribuer et que j'en donne aux copains",ils nous souhaitent bon courage" raconte Sandrine Gamblin. "C'est important de dire que les hospitaliers, la France y est très attachée, tout comme l'égalité de traitement pour tous."

Les grévistes espèrent donc voir du monde lors de cette journée de mobilisation. Ils se rassembleront jeudi à 14h30 dans la Cour d'honneur de l'hôpital avant de se rendre en cortège à la permanence de la députée LREM Sonia Krimi.