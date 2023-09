A Brest, des tentes pour alerter sur le mal-logement des étudiants

Une douzaine de militants de l'Union pirate ont déplié des tentes jeudi 27 septembre sur la place de la Liberté à Brest. Une action symbolique pour dénoncer la dégradation des conditions d'hébergement et de vie des étudiants en cette rentrée universitaire. Ils seraient "des milliers" privés de logement dans toute la France, d'après le syndicat.

"On fait face à une explosion de la précarité étudiante, c'est inadmissible de voir qu'un étudiant sur deux ne puisse pas manger à sa faim aujourd'hui dans un pays riche comme la France", s'indigne Clémence Letrillard, étudiante en L2 de sociologie à l'UBO et représentante de l'Union pirate à Brest. Et de pointer l'inaction des pouvoirs publics, selon elle : "On a un gouvernement qui ne fait rien ! Oui, les bourses ont augmenté mais moins que l'inflation. On ne peut pas avec 630 euros (la bourse la plus élevée) se payer un loyer et la nourriture, alors que le seuil de pauvreté (pour une personne seule) est à 1.128 euros."

Trois revendications fortes

L'Union étudiante, principale fédération de syndicats étudiants dont fait partie l'Union pirate, exige des "mesures claires pour la mise en protection sociale de la jeunesse". Et revendique la mise en place d'un revenu d'autonomie de 1.128 euros pour toutes et tous, un plan de construction de 150.000 logement Crous à court terme et de 600.000 logements à terme, et l'augmentation de 100 euros des APL pour les moins de 26 ans.