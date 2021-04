A Brest, encore du changement ce dimanche au marché de Saint-Louis

Finies les déambulations du dimanche matin autour des halles Saint-Louis. La mairie de Brest vient d'adopter une nouvelle organisation pour son grand marché dominical. Dès le 18 avril, le carré des producteurs et ses 30 commerçants sera implanté de l'autre côté de la rue de Lyon, sur le parking de l'église Saint-Louis et sur une partie de la rue Louis Pasteur.

2 changements en moins d'un an

Une décision directement liée aux travaux de démolition de l'immeuble anciennement occupé par Ouest-France rue Algésiras, qui doit être entièrement rasé et reconstruit dans les deux prochaines années. "Avec la grue, le passage derrière les halles sera trop étroit," explique Karelle Hermenier, l'adjointe au maire de Brest en charge des halles et marchés.

Depuis le mois de juin 2020, c'est déjà la deuxième fois que l'espace des producteurs locaux est déplacé. "Entre le plan Vigipirate, la crise sanitaire et ces travaux, on continue d'expérimenter avec une grande réactivité et en consultant les commerçants. Et j'ai le sentiment que les gens sont assez satisfaits. On va être très attentifs au respect des règles de distanciation, et on réévaluera ce nouveau dispositif", indique Karelle Hermenier.

Dans un communiqué, la mairie de Brest ajoute que "le carré des producteurs sera ainsi clairement identifié pour les deux prochaines années" et que "cet espace largement aéré permettra au public une circulation plus libre sans contrainte de rotation horaire mais toujours dans le strict respect des règles sanitaires." L’espace libéré derrière les halles permettra aux commerçants de stationner leurs camions.

Stationnement interdit sur le parking

Si l’espace libéré derrière les halles permettra aux commerçants de stationner leurs camions, les clients du marché habitués à venir en voiture devront s'adapter : le stationnement sera interdit chaque dimanche de 6h à 15h sur le parking de l'église Saint-Louis, qui compte en surface une cinquantaine de places. L'accès au parking souterrain est maintenu pour les abonnés, par la rue Duquesne.

Le marché des halles Saint-Louis, qui compte au total 130 commerçants fixes ou passagers, voit défiler chaque dimanche entre 2.000 et 5.000 personnes selon l'estimation de la municipalité. Il est ouvert de 8h30 à 13h30.