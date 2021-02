A Brest, la rue Saint-Malo à nouveau vandalisée

C'est un petit coin de paradis, qui fait le bonheur d'une cinquantaine de chats. Et des milliers de visiteurs qui foulent chaque année les pavés de cette ruelle brestoise qui ne ressemble à aucune autre. Mais la rue Saint-Malo, la seule de la ville à avoir échappé aux bombardements de la Seconde guerre, est régulièrement la cible d'actes de vandalisme. Si le constat n'est pas nouveau, deux incidents nocturnes viennent de s'y produire à deux jours d'intervalle.

Le week-end dernier, des intrus ont fracturé la porte et saccagé un lieu d'exposition dédié à l'histoire du lieu depuis le 18e siècle. Certains documents ont disparu. Et dans la nuit de lundi à mardi, des visiteurs nocturnes ont cassé du mobilier en bois et renversé des plantes. "J'ai entendu un gros bruit en bas de la rue, raconte Karine, une bénévole de l'association Vivre la Rue présente cette nuit-là. J'ai interpellé les gars pour leur demander ce qu'ils faisaient et y'en a un qui est venu me tenir tête sous la fenêtre. Avant de partir ils ont balancé le cabanon de l'entrée."

Pas touche aux animaux et aux plantes

Les dégâts sont limités mais la répétition de ces incivilités aurait de quoi en énerver plus d'un. Sûrement pas Mireille Cann, habitante et figure de la rue Saint-Malo, qu'elle a sauvée de la destruction il y a 30 ans. "J'ai subi tellement de choses ici que ça ne m'atteint plus, tant qu'on ne s'attaque pas aux animaux et aux plantes... le matériel, c'est que du matériel."

Je ne suis pas en colère, c'est juste chiant.

ECOUTEZ Mireille Cann, présidente de l'association Vivre la Rue Copier

Mimi, comme tout le monde l'appelle ici, en a vu d'autres. Et préfère retenir l'essentiel : la venelle est devenu un passage obligé pour les Brestois comme pour les touristes. "Il y a énormément de visiteurs, sur le nombre y'a très très très peu de gens qui cassent. Il ne faut pas que ces dégradations fassent oublier toutes les choses positives qui se passent chaque jour."

La présidente de l'association ne va pas porter plainte. Juste réparer, reconstruire, et préparer l'avenir. Comme ces festivités qui s'annoncent dès la mi-mai dans ce lieu à part, dont l'existence singulière ne fait plus débat.