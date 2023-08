A Brest, le collectif de l'Avenir veut continuer ses activités

Ici, personne n'a oublié la matinée du 27 juillet. "C'est complètement fou ce qu'il s'est passé, la violence des faits. Ils ont cassé pour casser, avec la volonté délibérée qu'il n'y ait plus rien" raconte un membre du collectif Pas d'avenir sans Avenir.

ⓘ Publicité

À lire aussi A Brest, le squat culturel de la place Guérin évacué par la force

Sur le terrain situé face à la place Guérin, il ne reste que des gravats et des gros rochers. Dessus, des traces de peinture, comme une fresque pour continuer de faire vivre ce site. Des fleurs ont même été plantées. "Ce sont de bonnes choses, parce qu'on est chez nous. On ne va pas gommer huit ans de souvenirs."

Une destruction qui questionne

Pas question de baisser les bras. La colère, elle, est toujours présente. L'évacuation et la destruction du site font suite à une décision de justice, faisant part d'un manquement aux normes de sécurité.

Cet autre membre commente, "on n'entend pas du tout ça. La sécurité, ce n'est pas une histoire de normes, c'est une histoire de bon sens et de pratique. Le travail a été bien mieux fait que par des entreprises payés au lance-pierre. On prenait le temps de faire les choses bien, de trouver les bons matériaux. Le bon sens humain a beaucoup plus de capacité que les normes arbitraires."

Sur le site de l'Avenir, de gros rochers ont pris place © Radio France - Corentin Dévé

Ce lieu emblématique du quartier accueillait des concerts, des conférences, des ateliers sportifs et servait aussi de distribution alimentaire. Dans le même temps, le collectif questionne sur l'engagement de la municipalité dans de telles démarches, et assure avoir entamé des mises aux normes, via la présence d'extincteur entre autre. Surtout, aucun accident n'est a déploré en huit ans.

Donner vie à de nouvelles idées

Le collectif ne compte pas arrêter ses activités. "On se réunit les mardis, comme d'habitude. C'était le cas cette semaine, mais sur les marches de l'école en face." Des moments de partage appréciés et nécessaires. La distribution de nourriture va également continuer.

"Il faut rebondir, on est en train de voir comment on va faire ça. Mais les envies sont les mêmes." Ce quartier s'est inscrit dans la vie des gens, et les souvenirs y sont nombreux. "Le soir de la destruction, j'ai vu des gens pleurer devant le site."

Le 16 et 17 septembre prochain, le collectif compte organiser une kermesse place Guérin, "pour continuer de faire vivre la place". Son organisation complète est encore à définir.