A Brest, le livre d'or dédié à Valéry Giscard d'Estaing fait un flop

Emmanuel Macron a décrété ce mercredi 9 décembre jour de deuil national en hommage à Valéry Giscard d'Estaing, "figure centrale de l'histoire de notre République." Mais le décès de son lointain prédécesseur est vécu dans une certaine indifférence, comme à Brest où la mairie a mis un livre d'or à disposition vendredi 3 décembre dans le hall d'accueil. Sur les 140 000 habitants, pas un seul n'avait trouvé le temps ou les mots pour noircir le registre, en tout cas jusqu'à ce mardi matin.

2 messages en... 4 jours

Une certaine Isabelle s'est finalement lancée la première, écrivant : "Un Grand homme nous a quittés. Il a été le Président de mon enfance et nous lui devons la modernité apportée avec ardeur. Un politicien honnête et droit, comme on n'en fait plus. Merci Monsieur le Président !"

Un second message, assez farfelu, a été apposé sur la page suivante, et c'est tout. Une récole bien maigre en quatre jours... Il est vrai que peu de Brestoises et Brestois peuvent encore témoigner de la visite de VGE, venu inaugurer en personne l'Hôtel de ville comme ministre des Finances en... décembre 1961.

A la mairie de Brest, on indique que seuls trois messages avaient été laissés sur le livre d'or dédié à Jacques Chirac, à l'automne 2019.