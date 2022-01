A Brest, les Capucins seront fermés pendant trois jours pour les réunions des ministres européens

Les réunions informelles des 27 ministres de la Défense et des 27 ministres des Affaires étrangères prévues à Brest du 12 au 14 janvier auront des conséquences importantes pour la population. La municipalité a communiqué ce mercredi les dispositions qui seront prises pour assurer la sécurité des diplomates.

Aux Capucins

Les Ateliers des Capucins seront entièrement fermés au public du mercredi 12 janvier 5h au vendredi 14 janvier 18h. Les usagers de la médiathèque François Mitterrand pourront effectuer leurs dépôts dans l'une des 7 autres médiathèques de la ville.

En conséquence, le téléphérique sera mis à l'arrêt pendant trois jours, et le parking des Capucins sera inaccessible. QPark informera ses clients abonnés des mesures spécifiques les concernant.

Il sera interdit de stationner dans un large périmètre autour du site (rue du Carpon, rue de Pontaniou, rue de Maissin, esplanade de la fraternité) ainsi que sur le parking de la Piscine de Recouvrance.

Dans le quartier de Saint-Pierre, le stationnement sera lui aussi prohibé le 12 janvier de 15h à minuit rue d'Ypres, entre la rue de Bruxelles et la rue de Liège, en raison du dîner officiel des ministres, prévu au Centre d'Instruction Naval.

En centre-ville

Du 11 janvier 14h au 14 janvier 18h, interdiction de stationner dans les rues Alexandre Masson, Frédéric le Guyader, et une partie des rues Colbert et Boussingault. Il sera également impossible de se garer autour de l'Hôtel de ville le 13 janvier entre 15h et minuit. Les services de la mairie accueillant du public fermeront ce jour-là à 16h. Le parking souterrain Liberté et les transports en commun pourront toutefois fonctionner normalement.

Des monuments éclairés de bleu

Par ailleurs, plusieurs monuments emblématiques de la ville sont parés de lumières bleues dès ce mercredi 5 janvier. La municipalité a choisi d'illuminer symboliquement la façade de l'Hôtel de ville, le pont de Recouvrance, la tour Tanguy, et les escaliers du Cours Dajot. Une façon pour Brest de célébrer "son attachement à l'Europe", comme de nombreuses autres villes depuis le début de la présidence française de l'Union européenne le 1er janvier.

Ces illuminations resteront en place jusqu'au 14 février, trois jours après la fin du sommet mondial de l'Océan, organisé à Brest par la France du 9 au 11 février.