A Brest, le difficile confinement des gens du voyage

En temps normal, Marina serait en train se préparer à rejoindre les Pays de la Loire où elle passe habituellement les deux tiers de l'année. La jeune femme a dû se résoudre à prolonger son séjour à Brest. "D'habitude, je pars. Mais avec la situation sanitaire, on ne peut pas... donc je reste chez moi."

Pas facile d'accepter un confinement quand on a un mode de vie fait d'itinérance et de liberté. Mais sur le terrain mis à la disposition des gens du voyage à Brest, à 200 mètres du fort Montbarrey (chacune des 8 communes de la métropole possède son aire d'accueil), beaucoup d'occupants sont quasi-sédentarisés. Une vingtaine de famille vivent ici, soit plus de 150 personnes confinées dans leurs caravanes.

Moins de réunions familiales

Pour protéger les plus anciens, la vie en communauté chère aux gens du voyage est réduite au strict minimum. Émile, un octogénaire à la santé fragile, avoue limiter les contacts avec ses 19 petits-enfants et 19 arrières-petits-enfants. Le patriarche reste à bonne distance : "mes petits-enfants ne rentrent presque plus chez moi, on parle la porte ouverte mais ils ne montent plus, par peur du Covid."

Je ne fais pas toutes les caravanes de la place non plus

Les rares fêtes se tiennent en petit comité, ajoute Muriel, sa fille. "L'autre jour, on a fait des anniversaires juste entre nous, aucune personne étrangère au terrain n'est venue. Même la famille, on ne l'a pas invitée."

Des efforts utiles : sur cette aire d'accueil, pas le moindre cas de Covid-19 n'a encore été détecté.