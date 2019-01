A Brest, les gilets jaunes organisent leur campement

A Brest, les gilets jaunes coupent du bois, tirent des câbles, s'organisent sur un terrain municipal non loin du port de commerce. Ils ont retrouvé un espace de convivialité qui leur sert de base arrière.

Brest, France

De grandes banderoles et un drapeau breton sont visibles depuis la pénétrante.

lls coupent du bois, tirent des câbles, s'organisent. © Radio France - Valérie Le Nigen

Les gilets jaunes se sont installés sur un terrain municipal vide il y a une quinzaine de jour. La mairie précise "qu'elle a pris acte de leur présence et que des contacts ont été pris pour que tout se passe bien." Donc, pas de "mise à disposition" officiellement. Sur le terrain, une caravane, des cabanes, des braseros ont été installés. Les gilets jaunes ont un dortoir, une cuisine, une salle à manger.

Dans la cuisine. © Radio France - Valérie Le Nigen

Ce mercredi, ils construisent un toit pour protéger du vent une petite terrasse avec de la tôle et des portes de caves. Gui, Jean-Pierre, Ronan sont des retraités : "on accueille des nouveaux tous les jours. Des personnes qui viennent discuter. Ce matin, c'était un policier à la retraite. "

Moins de dons, moins de claxons

Un flot de voiture ininterrompu passe près du camp. Force est de constater qu'il y a moins de signe de soutien, moins de klaxons. Moins de dons aussi. Les gilets jaunes ne s'en formalisent pas : "La solidarité est entre nous. Surtout entre génération, les plus vieux et les plus jeunes". Le camp sert aussi de base arrière pour s'organiser : samedi à Brest, une rencontre à 11 H place Strasbourg avec les stylos rouges, autrement dit des enseignants. Puis une marche citoyenne à 14H au départ de Guipavas.