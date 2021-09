A Brest, les personnels des médiathèques appelés à la grève contre le pass sanitaire

Une trentaine de bibliothécaires ont débrayé et participé à un pique-nique revendicatif mercredi midi à Brest. Ils demandent le rétablissement du libre accès aux médiathèques, alors que la crise sanitaire a déjà fait chuter la fréquentation de 33% (entre juillet 2019 et juillet 2021).

La plus grande médiathèque de Brest a ouvert une heure plus tard ce mercredi en raison de ce mouvement de grève.

Le malaise est palpable dans le réseau des médiathèques de la ville de Brest (Finistère). Au moins 25 agents (sur 130) ont cessé le travail mercredi 8 septembre à l'appel du syndicat Sud Collectivités Territoriales, qui revendique la fin du contrôle du pass sanitaire. Plusieurs médiathèques ont été perturbées.

A la mi-journée, un pique-nique revendicatif a rassemblé une cinquantaine de personnes sur l'esplanade de la Fraternité, qui surplombe les Ateliers des Capucins. "Le pass sanitaire va contre toutes nos valeurs professionnelles. Le fait de faire le tri à l'entrée, de contrôler les gens et d'en empêcher de rentrer. Et ça pose des problèmes concrets, par exemple pour les usagers modestes qui n'ont pas accès à internet chez eux", explique Alexandre Gachet, adhérent Sud CT et bibliothécaire à Lambézellec.

Alexandre Gachet, bibliothécaire et adhérent du syndicat Sud CT

33% de fréquentation en moins en juillet

A la médiathèque François Mitterrand, la première à avoir imposé le QR code à l'entrée le 21 juillet, la fréquentation a sévèrement chuté. "Le premier jour, les trois quarts des gens ont été refusés soit 300 personnes, raconte Pascale Moisan. On pense que parmi elles, certaines ne reviendront pas. Les collègues l'ont très mal vécu, car notre mission première est l'accueil du public quel qu'il soit."

D'après le syndicat Sud, la fréquentation des médiathèques brestoises est passée de 54.169 entrées en juillet 2019 à 35.950 entrées en juillet 2021, soit une baisse de 33%. "Ce n'est pas lié qu'au pass car on n'a pas assez de recul, mais à l'ensemble des conséquences de la crise sanitaire", précise Alexandre Gachet. Les bibliothécaires préféreraient revenir à un système de jauge, facile à mettre en place et moins excluant pour l'usager, d'autant que les jauges n'étaient que très rarement atteintes.

Un débrayage chaque mercredi en septembre

Cette action sera renouvelée chaque mercredi jusqu'à la fin septembre, avec de nouveaux pique-niques à Bellevue (le 15 septembre), dans le quartier Europe (le 22) et à Saint-Martin (le 29).