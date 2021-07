A Brest, les piscines et 70.8 échappent au pass sanitaire

La mairie de Brest a décidé de réserver le pass sanitaire aux équipements et événements accueillant le plus de public. S'il faut désormais montrer patte blanche à la médiathèque des Capucins ou à Océanopolis, l'accès aux piscines, aux médiathèques de quartier, et même à la galerie 70.8 reste libre.