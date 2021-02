A Brest, Orange charge le futur câble sous-marin qui sera posé en Méditerranée

Relier le Pakistan à Marseille par un câble sous-marin de 12 000 kilomètres de long, c'est le principe du projet PEACE (acronyme de Pakistan & East Africa Connecting Europe) qui doit être achevé en fin d'année. En charge de la partie la plus septentrionale du chantier, Orange Marine doit poser 10% de l'infrastructure. La mission sera assurée par le câblier Pierre de Fermat, basé à Brest.

2 semaines de chargement

Bord à bord avec le cargo Sophia au quai de réparation n°4 (QR4) du port de commerce de Brest (Finistère), le navire est en cours de chargement. A raison de 4 kilomètres par heure, il faudra deux semaines pour réceptionner les 1 200 kilomètres de ce câble fabriqué en Chine.

Le tronçon principal, de couleur blanche, sera directement posé au fond de la mer, là où la profondeur est la plus importante. La partie jaune et noire aux deux extrémités est renforcée, pour être enfouie à l'aide d'une charrue sur les 300 kilomètres les plus proches des côtes.

Le bateau mettra environ deux mois pour déposer le câble et le raccorder à l'un de ses data centers à Marseille.

Une partie de l'immense bobine située dans la soute du cargo. © Radio France - Nicolas Olivier

Un débit de 128 Tb/s

Le câble continent 8 paires de fibres optiques permettant une capacité théorique de 128 térabits par seconde.

Pour la filiale d'Orange spécialisée dans la pose et la maintenance de câbles sous-marins, PEACE est un investissement majeur pour sécuriser la connectivité et accompagner la montée en débit sur les territoires de l'océan Indien, en particulier les départements français de la Réunion et Mayotte qui intéressent particulièrement l'entreprise tricolore.

Le Pierre de Fermat doit appareiller de Brest autour du 21 février pour rejoindre la mer Méditerranée.