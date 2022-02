Il est ukrainien, elle est russe et observent la guerre entre leurs pays à plus de 3 000 kilomètres. Andriy Maximov et Élena Oborotova sont installés à Brest depuis sept ans. Cette ville est devenue leur maison mais ils s'inquiètent pour l'avenir de leurs proches, restés là-bas.

À Brest, un couple russo-ukrainien "se sent désemparé et inutile"

Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Andriy Maximov et Élena Oborotova vivent comme suspendus dans le vide. Ce couple ukraino-russe vit à Brest depuis sept ans et y a même ouvert des commerces. Ils élèvent leurs enfants dans cette ville. Bref, c'est "leur patrie" confie Andriy Maximov.

Solidarité avec leurs proches

Mais ils ne peuvent s'empêcher de penser à leur famille, installée des deux côtés de la frontière : "On se sent désemparé et inutile. Ce n'est pas qu'on est résigné, c'est qu'on ne peut réellement rien faire." Andriy a tout de même proposé d'accueillir des membres de sa famille. Certains ont catégoriquement refusé, d'autres n'ont pas encore répondu espérant pouvoir rester le plus longtemps possible.

La famille d'Élena est pour l'instant à l'abri en Russie mais la commerçante de 34 ans craint certaines conséquences. "Pour eux aussi c'est compliqué mais à une autre échelle. Il y a beaucoup de sanctions et ils savent qu'ils vont payer après", se désole Élena.

"Ce n'est pas un sujet tabou" - Andriy Maximov

Leurs pays respectifs sont en guerre mais le couple veut rester uni. Ils ont d'ailleurs le même point de vue sur cette guerre. _"Ce n'est pas un sujet tabou"_, promet Andriy. Elena complète : "Nous avons d'autres préoccupations que de débattre sur ce sujet."

Le couple s'inquiète de leur avenir. Andriy a la nationalité française grâce à son père mais la situation d'Elena est plus complexe. Son titre de séjour n'est valable que quelques années encore. "Aujourd'hui on nous dit que les gens qui ont un visa vont pouvoir continuer à vivre et à travailler sur place mais qu'est-ce qui nous garantit ça ?", s'interroge Andriy.

Rassurer les enfants

Andriy et Elena ont deux enfants de cinq et sept ans. Ils n'ont pas encore discuté avec eux de tout ça mais bientôt, ils n'auront plus le choix. "Ils sont encore jeunes mais ils comprennent très bien", assure Elena. Andriy s'imagine déjà des scénarios : "Je suis certain qu'à l'école on va leur parler de leurs origines donc on va devoir se préparer à leur expliquer ce qu'il se passe."