À Brest, une association maintient vivace l'histoire locale de la seconde guerre mondiale

Nous commémorons ce 8 mai 2022, les 77 ans de la fin de la seconde guerre mondiale. Et près de 80 ans après cette guerre, ils sont nombreux à faire vivre la mémoire de cette période. C'est notamment le cas de l'association Brest-44 qui organise des rassemblements, des expositions mais aussi des ateliers avec les plus jeunes, comme ici à la librairie Les Enfants de Dialogues à Brest. En tenue d'époque et avec des accessoires d'origine, ils racontent l'histoire autrement.

Rendre l'histoire concrète

Ils travaillent dans le BTP, une librairie ou dans l'armée, mais aujourd'hui Grégoire, Pauline et Hyppolite sont professeurs d'histoire. Devant eux, huit enfants d'une dizaine d'années écoutent attentivement le récit de Grégoire sur ce qu'était la vie sous l'occupation dans leur ville. Et pour rendre les choses plus concrètes, nos 3 passionnés ont plus d'un tour dans leur malle ! Ils ont ramené avec eux des tickets de rationnement, des manuels scolaires d'époque, mais aussi du matériel de G.I., une toile de parachute et même une moto de 1938 ! "C'est un peu l'effet whaou" sourit Pauline. Coiffée comme à l'époque, la jeune femme de 22 ans, explique qu'ils adaptent forcément leurs explications pour que ce soit le plus accessibles possibles. "Mais la plupart ont une dizaine d'années, et savent déjà des choses", raconte-t-elle. Et le parti pris de l'association, c'est de faire rentrer les enfants dans l'histoire, grâce à ses reliques. "Un truc qui marche très bien avec les enfants, c'est les habits d'époque, _ça rend les choses concrètes._"

Mettre en avant l'histoire brestoise

A côté Hippolyte, 25 ans, est en tenue de militaire américain et montre son casque, sa gourde et tous les accessoires d'un soldat de la seconde guerre mondiale. Et ça fonctionne ! Les enfants posent des questions. Léopold, 9 ans, est conquis. "J'ai appris plein de choses" s'enthousiasme-t-il. Même chose pour Louise, 13 ans. "C'est une période qui m'intéresse, et j'ai appris plein de nouvelles choses."

Il faut dire que l'association met l'accent sur l'histoire locale de la seconde guerre mondiale. "Quand on parle de cette guerre en France, _on pense à la Normandie, mais il n'y a pas que ça_", résume Hippolyte.

"Brest a été l'une des villes les plus rasées de France." Copier

Brest a été presque entièrement détruire. A la fin de la guerre, seuls quatre immeubles tenaient encore debout dans le centre-ville. La faute à des bombardements incessants de la part des Alliés, qui cherchaient à détruire la base navale, construite par les Allemands. Une histoire qui tient à cœur à Grégoire. "C'est important d'en parler." Et pour continuer à faire vivre cette histoire auprès des plus jeunes, l'association intervient aussi dans les écoles.