À Brest, une foire Saint-Michel au rabais pour la deuxième année consécutive

La traditionnelle foire Saint-Michel débute mercredi à Brest sous un format réduit par la crise sanitaire. Elle se limite à une braderie des commerçants et une fête foraine. Décidée en juillet, l'annulation du déballage des particuliers suscite la déception et l'incompréhension des Brestois.

La fête populaire n'aura pas lieu. Comme en 2020, c'est une foire Saint-Michel en mode très dégradé qui s'ouvre ce mercredi à Brest (Finistère). L'événement, qui marque traditionnellement le début de l'automne, est encore privé de sa principale composante : le vide-grenier géant auquel les Brestois sont très attachés. "C'est pas la vraie foire Saint-Michel, résume Julie, qui n'a pas prévu de se rendre à la braderie des commerçants ni à la fête foraine. Sans le déballage des particuliers, ça perd de son intérêt. C'est cette ambiance-là qui manque."

Un excès de précaution ?

Dans les rues du centre-ville, la déception se mêle à l'incompréhension. "Je trouve un peu curieux de voir toutes ces brocantes sur la voie publique, au Relecq-Kerhuon ou dans les communes voisines et qu'à Brest le déballage public ne peut avoir lieu", dit Pascal. "Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de vente des particuliers", abonde Élisabeth. "Je pense que c'est un excès de précaution, cette restriction n'a pas lieu d'être", tranche une jeune femme. Une vraie question, alors que le Finistère est repassé en vert sur la carte de l'épidémie de Covid-19.

La mairie de Brest rappelle que la décision a été prise mi-juillet, "alors que la braderie de Lille venait d'être annulée, que le taux d'incidence remontait et que le gouvernement commençait à parler de pass sanitaire", justifie Karelle Hermenier, l'adjointe au maire en charge des dynamiques commerciales, des halles et marchés et de la gestion du domaine communal. Face à une épidémie imprévisible, l'élue estime que la prudence s'imposait : "c'était très compliqué de prendre cette décision en juillet sans savoir quel serait le contexte sanitaire. Le flux de la foire Saint-Michel, c'est en moyenne 80.000 personnes, et même au-delà le samedi et le dimanche. Souvenez-vous, dans les allées on est vraiment collés les uns aux autres."

On a vraiment l'ambition et l'espoir dès 2022 d'organiser une foire Saint-Michel comme avant. Karelle Hermenier

Limitée à la fête foraine et à la braderie des commerçants sédentaires, cette édition 2021 devrait forcément drainer moins de monde. "C'est mieux que de ne pas la faire, estime Kelly Guillemot, gérante du magasin Devred rue de Siam. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas d'impact, plus il y a de monde mieux c'est. C'est vrai que quand les particuliers déballaient, ils gagnaient de l'argent qu'ils venaient dépenser dans les commerces. Mais je les attend avec impatience !"

Infos pratiques : Foire Saint-Michel à Brest, de mercredi 22 à dimanche 26 septembre. Braderie dans 58 commerces du centre-ville. Fête foraine autour du jardin Kennedy (14h-20h, pass sanitaire obligatoire). Privilégiez les transports en commun : 371 places de stationnement ont été neutralisées pour les besoins de la fête foraine, jusqu'à lundi 12h.