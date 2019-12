À Briantes, des poules noires du Berry préfèrent manger à la cantine !

Briantes, France

Tous les jours, c'est devenu un rituel pour les élèves des classes de CE1 et CE2 de l'école élémentaire de Briantes. Une équipe de quatre enfants entrent dans le poulailler, installé près de la cour de l'école. Trois poules noires du Berry se trouvent à l'intérieur. "On leur donne à boire, on vient ramasser les œufs", expliquent les enfants. Ils ne viennent jamais les mains vides. "On leur donne les restes de la cantine. Aujourd'hui, il y avait du pain, des tomates, du blé. Elles avaient beaucoup à manger", sourit Corinne, la cantinière de l'école.

Apprendre à limiter les déchets et à lutter contre le gaspillage

Les poules sont omnivores. Elles mangent de tout. Chaque jour, ce sont donc des dizaines de kilos de nourriture qui ne sont pas jetés à la poubelle. "On apprend aux enfants à diminuer leurs déchets. Ça se fait dès le plus jeune âge", explique Stéphanie Alapetite, directrice de l'école élémentaire de Briantes.

L'idée est de travailler autour du développement durable, de la réduction des déchets, de la protection de la biodiversité"

Chaque semaine, ce sont des enfants différents qui participent à ce projet. "Il ne s'agit pas de s'occuper des poules une fois et de les oublier ensuite. Mais il y a beaucoup de motivation des élèves, ils s'impliquent", constate la directrice. Le maire de Briantes est convaincu des bienfaits de ce dispositif. "On a déjà depuis deux ans un petit jardin où les enfants plantent la salade, ramassent les pommes de terre. Il faut leur expliquer l'origine des choses", insiste Jean-Claude Boury.