A Brive Festival, on apprend aussi à repousser les harceleurs et les importuns

C'est parti pour Brive Festival ! Sous la chaleur, la 19ème édition a commencé jeudi soir, avec notamment Angèle et Craig David. Le festival va durer jusqu'à dimanche, dans un état d'esprit habituellement très bon. Ce qui n'empêche pas la prévention, notamment en matière de harcèlement de rue, dont les filles - en festival ou ailleurs - sont parfois victimes.

ⓘ Publicité

Une formation express de 10 minutes !

Avant chaque soirée, les spectatrices et les spectateurs qui le veulent sont invités à suivre une formation rapide et gratuite contre le harcèlement de rue, sur le stand spécialisé du collectif "Stand Up", qui regroupe plusieurs associations et qui fait en ce moment un tour de France des grands festivals.

Durant cette formation, on trouve des conseils concrets pour savoir réagir si on est harcelé(e) ou si on est témoin de harcèlement. La formation dure 10 minutes, sous forme de questions-réponses, à la fois ludiques et sérieuses. "Les gens réagissent bien car c'est ludique, et c'est ce qu'on voulait, d'abord parce qu'on est en festival et parce que la thématique peut faire un peu peur" explique Estelle, l'une des animatrices de cet atelier qui constate que cette formule "brise la glace et donc il y a une très bonne réception".

Confirmation avec Julie et Laetitia qui ont suivi la formation. "Cela donne des pistes" pour désamorcer des situations gênantes, explique Laetitia, "le fait de ne pas s'adresser directement à la victime, c'est quelque chose que je n'avais pas envisagé" dit-elle. "Cela permet de conscientiser le sujet je pense, de mieux repérer les choses aussi, de se remettre en confiance aussi, comment on peut agir et sa légitimité pour agir" analyse pou sa part Julie.

Et en la matière, les hommes sont aussi les bienvenus. Ils sont moins nombreux mais Thomas se sent très concerné. "J'ai une copine et des soeurs, c'est un sujet qu'il ne faut pas prendre à la légère (...). Et je trouve très bien qu'ils fassent ça sur un festival" dit-il, expliquant avoir par exemple appris qu'il ne fallait pas forcément agir sur la personne qui agresse mais qu'on pouvait aussi "utiliser des manières de distraire qui peuvent être très intéressantes pour amener la personne agressée plus loin, pour la détourner et éloigner l'agresseur, ce qui est moins frontal et ne met pas en danger".

Sa compagne, Marine, a au contraire perçu comment "on pouvait être plus directive auprès de la personne qui agresse quand c'est possible, c'est quelque chose que je n'aurais pas pensé oser faire" dit-elle, "et on a appris des manières délicates de le faire" poursuit-elle. "C'est super intéressant, et ça serait bien que cela attire autant des garçons que des filles" conclut-elle. "Et que des personnes qui pourraient potentiellement agresser se rendent compte des limites" complète Thomas.

C'est précisément le but de l'opération. Pour que tout le monde passe un festival sans gêneur, sans importun, sans harceleur. Sans nuisance.