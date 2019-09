A Brûlon, des seniors vont pouvoir expérimenter la vie en colocation

Dans la commune de Brûlon (Sarthe), trois logements sociaux vont permettre aux seniors de vivre en colocation. Pour le moment, ils sont en travaux et seront disponibles à partir du mois de novembre. France Bleu Maine a fait une première visite des lieux.

Il n'y pas que les étudiants qui habitent en colocation. A Brûlon, une petite commune de près de 1.700 habitants à l'ouest du Mans (Sarthe), trois logements sociaux adaptés aux personnes âgées accueilleront d'ici novembre 2019 des seniors prêts à partager leur quotidien avec un colocataire.

En plus du salon, d'un jardin et de la cuisine, ces trois petites maisons de 67 mètres carrés, situées à quelques minutes à pied du centre-bourg, ont une particularité : elles comportent toutes deux chambres à coucher séparées. Un détail qui a son importance, car l'idée de ce projet est d'inciter les seniors à vivre en colocation.

Rompre la solitude des personnes âgées

Un projet auquel le maire du village, Daniel Coudreuse, tient particulièrement. "C'est lors d'un voyage au Etats-unis que l'idée m'est venue. A la campagne, beaucoup de gens vivent dans des fermes éloignées des services. A Brûlon, il y a tous les commerces qu'il faut. Les personnes âgées qui vivent en colocation pourront partager leurs repas, jouer aux cartes, regarder la télévision ensemble, enfin bref, partager leur vie sociale", explique-t-il avec enthousiasme. Une solution qui permet également de diviser le loyer pour deux, soit moins de 200 euros par personne en fonction des revenus.

Des logements adaptés aux seniors

A l'intérieur, tout est adapté aux personnes âgées : pas d'escalier, tout est de plain-pied, des stores électriques, des portes coulissantes et dans la salle de bain, des barres d'appui pour s'aider à se relever. "Nous avons opté pour une douche à l'italienne, qui permet à une personne en fauteuil roulant de se laver facilement", Lize Daculsi de Sarthe Habitat, le bailleur social en charge du projet.

Avis mitigés

Il va falloir encore un peu de temps pour convaincre les premiers concernés. A la supérette de Brûlon, les avis sont partagés. "Pour moi, la colocation, c'est non! Je suis bien chez moi et j'y resterai encore longtemps. Autant que je le pourrai! ", s'amuse Marcel, 88 ans. A la caisse, Marie-Noëlle, 67 ans, y voit une bonne solution pour les personnes esseulées : " A condition de bien s'entendre avec son colocataire, ce n'est pas facile à cet âge là, on a ses petites habitudes", tempère-t-elle.

Pour l'heure, les premiers colocataires sélectionnés par le bailleur connaissent bien leurs petites manies. Et pour cause, ils sont en couple depuis plusieurs dizaines d'années.

A l'intérieur

La salle de bain est équipée une douche à l'italienne pour un accès facilité © Radio France - Alice Kachaner